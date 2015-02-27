İzmir Metrosu'nda yürüyen merdivenlerde halat koptu; 14 kişi yaralandı

İzmir Metrosu Üçyol İstasyonu'ndaki yürüyen merdivende, ilk belirlemelere göre taşıyıcı halatın kopmasıyla üzerindekilerin dengesini kaybederek düşmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Metrosu Üçyol İstasyonu'nun Üçyol Meydanı'na çıkış bölümünde kullanılan yürüyen merdivende meydana gelen kazada yaralananlara, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. Ayağı kırılan bir kişi ise hastaneye sevk edildi.

Kazanın ardından polis ekipleri ile yürüyen merdivenin bakımını yapan firma yetkililerince olay yerinde inceleme yapıldı.

Bu arada, kaza nedeniyle metro seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmadığı bildirildi.