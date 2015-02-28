Metroda kalçasına demir saplanan güvenlik görevlisi işe alınınca şikayetinden vazgeçti

Seyrantepe Metrosu’nda 29 Eylül’de kalçasına demir profil saplanan güvenlik görevlisi Fatih Çoban, metroyu işleten İBB şirketlerinden Ulaşım AŞ’de işe başladı.

Seyrantepe’de oturan güvenlik görevlisi Fatih Çoban, 29 Eylül sabahı yaşanan metro kazasında yaralandı. Rayların kenarındaki levhalara çarpan metro vagonuna saplanan bir demir parçası, Çoban’ın kalçasına saplandı. Günlerce konuşulan kaza sonrası Çoban, hastaneye kaldırılırken, babası emekli komiser Şeref Çoban, şikâyetçi olup olmayacaklarını soran gazetecilere, “Akacak kan damarda durmaz. Belediye ilgilendi. Dava açmayacağız” dedi.

‘Korkuyu yaşadım, şikâyetçiyim’

Ertesi gün hasta yatağında konuşan Fatih Çoban ise mağdur olduğunu ve artık metroya binmeyeceğini belirterek, “Bu korkuyu yaşadığım ve mağdur olduğum için şikâyetçiyim” diye açıklama yaptı. Ancak Fatih Çoban’ın dediği değil babasının dediği oldu. Fatih Çoban kazayla ilgili soruşturma kapsamında ifadesini alan savcıya kimseden şikâyetçi olmadığını söyledi. Ocak 2015’te de metroyu işleten İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi Ulaşım AŞ’de işe başladı. Babası Şeref Çoban oğlunun Ulaşım AŞ’de işe başladığını doğrulayarak, “Biz savcıya ifade verdik. Şikâyetçi olmadığımızı söyledik. Daha sonra kamu davası açıldı mı bilmiyorum. Oğlum güvenlikçi idi, orada da güvenlikçi olarak işe başladı” dedi. Metroyu işleten ve çalışmayı yapan şirket adına yürütülen savcılık soruşturması ise halen sürüyor.

O metro bir daha çalışmadı

Sanayi Mahallesi Seyrantepe arasında çalışan metro bağlantısı kazadan 4 ay önce kapatılmış ve yeni bir yolla entegrasyon çalışmaları başlatılmıştı. Kazadan bir hafta önce metro hizmete açıldı ancak çalışmalar sürüyordu. Kazanın ardından seferler durduruldu ve metro bir daha Seyrantepe’ye çalışmadı. Seyrantepe-Sanayi Mahallesi arasında ücretsiz otobüs seferleri konuldu. Ancak bölgede oturanlar otobüslerin çok kalabalık olduğundan şikâyetçi.