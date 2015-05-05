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Spor

İstanbul, kortların efsanesi Federer'i 2,4 milyon dolara izledi

Federer’in, özellikle Türk hamamında ve Boğaz Köprüsü önünde paylaştığı fotoğraflar geçen hafta sosyal medyanın en çok konuşulan olaylarıydı

05 Mayıs 2015 10:57

TEB BNP Paribas İstanbul Open’da mutlu sona ulaşan dünya tenisinin iki numarası Roger Federer sayesinde dünya tenisinin gözü-kulağı geçen hafta boyunca İstanbul’un üzerindeydi.

Turnuvada mutlu sona ulaşarak 80 bin Euro’luk şampiyonluk ödülünün sahibi olan Federer, İstanbul’a gelmek için 2 milyon dolara anlaştı. Hürriyet’te yer alan habere göre, İsviçreli efsanenin beraberindeki 10 kişiyle birlikte İstanbul’daki bir haftalık harcaması ise yaklaşık 400 bin Euro olunca, 'Majesteleri’nin İstanbul’daki toplam faturası 2 milyon 400 bin doları buldu.

ATP düzeyinde ilk kez böyle büyük bir isme ev sahipliği yapan İstanbul’un tanıtımına 'Majesteleri' resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla da büyük katkıda bulundu.

Federer’in, özellikle Türk hamamında ve Boğaz Köprüsü önünde paylaştığı fotoğraflar geçen hafta sosyal medyanın en çok konuşulan olaylarıydı.

Öyle ki turnuvanın Twitter ve Facebook etkileşimi 3 milyonu buldu.

Eylülde bitirilmesi planlanan 100 milyon TL’lik yatırımla dünyanın en büyük tenis kompleksi unvanını alacak Garanti Koza Arena’daki turnuvada, şampiyonluğa kadar 4 maça çıkan Majesteleri’nin etkisiyle 1 haftada 60 bin tenissever kortlara akın etti.

 

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