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Spor

İstanbul Açık'ın galibi 'majesteleri' Roger Federer

1 numaralı seri başı, ‘majesteleri’ unvanlı Roger Federer, 3 numaralı seri başı Pablo Cuevas'ı 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

03 Mayıs 2015 22:43

Roger Federer, Pablo Cuevas'ı 2-0 yenerek TEB BNP Paribas İstanbul Açık'ta şampiyonluğa ulaştı.

TEB BNP Paribas İstanbul Açık, müthiş bir finale sahne oldu.

1 numaralı seri başı, ‘majesteleri’ unvanlı Roger Federer, 3 numaralı seri başı Pablo Cuevas'ı 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Garanti Koza Arena'da oynanan tekler finaline iyi başlayan turnuvanın 1 numaralı seri başı Federer, bir kez rakibinin servisini kırarak 3. oyun sonunda 3-0 öne geçti. Ntvspor'da yer alan habere göre, daha sonra iki tenisçi de servis oyunlarını alırken, 33 dakika süren ilk seti 6-3 kazanan Roger Federer, 1-0 öne geçti. 
 
İkinci setin başında da iki tenisçi servis oyunlarını aldı. Servis kullandığı 5. oyunda 15-40 geriye düşen turnuvanın 3 numaralı seri başı Cuevas, Federer'e servisini kırdırmadı ve 3-2 öne geçti. 6. oyunu 0'a karşı alan Federer, 7. oyunda bu kez rakibinin servisini kırdı ve 4-3 ile üstünlüğü ele geçirdi. 8. oyunda Federer'in servisini kıran Uruguaylı tenisçi, servis kullandığı 9. oyunu 40-0 geriden gelerek aldı ve 5-4 öne geçti. İki tenisçi servis oyunlarını alınca, 12. oyun sonunda durum 6-6 oldu ve set "tie break"e gitti.
 
Oldukça çekişmeli geçen "tie break"te Federer 4 kez maç puanından, Cuevas da 2 kez set puanından faydalanamadı. Skor 12-11'e geldiğinde son puanı elde eden ve tie break'i 13-11, seti 7-6 alan Federer, maçı 2-0 kazanarak İstanbul'da şampiyon oldu. 

 

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