İstanbul Açık'ta Federer’in rakibi Pablo Cuevas

TEB BNP Paribas İstanbul Open Erkekler Tenis Turnuvası yarı finalinde 3 numaralı seri başı Uruguaylı Pablo Cuevas, 2 numaralı seri başı Bulgar Grigor Dimitrov'u 2-0 yenerek finale çıktı.

Garanti Koza Arena'da oynanan son yarı final maçında Cuevas, Dimitrov'u 1 saat 15 dakika süren maçta 2-0 yenerek finalde turnuvanın 1 numaralı seri başı İsviçreli Roger Federer'in rakibi oldu.

İlk sette iki oyuncu da etkili servis atmakta zorlandı. Dünya sıralamasında 23. sırada bulunan Cuevas, Dimitrov'un servisini 4 kez kırarak ilk seti 6-2 kazandı. Dünya sıralamasında 11. durumda bulunan Dimitrov ise ilk sette Cuevas'ın iki servisini kırmayı başarmasına rağmen basit hatalar yaparak seti kaybetti.

Ntvspor’da yer alan habere göre, çekişmeli geçen ikinci sette daha az hata yapan ve bir kez servis kıran Cuevas, seti 6-4, maçı da 2-0 kazanarak finale yükseldi.

Federer ile Dimitrov arasındaki final müsabakası Garanti Koza Arena'da yarın saat 17.00'de oynanacak.