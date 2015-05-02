İstanbul Açık'ta Roger Federer finalde

TEB BNP Paribas İstanbul Open Erkekler Tenis Turnuvası yarı finalinde, turnuvanın 1 numaralı seri başı İsviçreli sporcu Roger Federer, 8 numaralı seri başı Arjantinli Diego Schwartzman'ı 2-1 yenerek finale yükseldi.

Garanti Koza Arena'da oynanan ve 1 saat 55 dakika süren ilk yarı final karşılaşmasında dünya 2 numarası Federer, Schwartzman karşısında oldukça zorlanmasına rağmen finale kalmayı başardı.

İlk sete Arjantinli sporcu çok iyi başladı. Dünya 63 numarası Schwartzman, üçüncü ve yedinci oyunda Federer'in servisini kırmayı başardı. Servis hatası yapmayan Schwartzman, ilk seti 6-2 kazanarak 1-0 öne geçti.

Ntvspor’daki habere göre, ikinci sette oyuna ağırlığını koyan Federer, Schwartzman'ın servislerini dördüncü ve sekizinci oyunda kırarak seti 6-2 kazanıp, skoru 1-1'e getirdi.

Son set büyük çekişmeye sahne oldu. Çekişmeli geçen oyunlarda iki sporcu da birbirine üstülük kurmakta zorlandı ve ilk 10 oyun sonunda skor tabelasına 5-5'lik eşitlik yansıdı. Federer, servis attığı 11. oyunu aldı ve 6-5 öne geçti. İsviçreli sporcu 12. oyunda rakibinin servisini kırarak zorlandığı seti 7-5, maçı da 2-1 kazanarak finale çıktı.

Federer, TEB BNP Paribas İstanbul Open Erkekler Tenis Turnuvası'nın finalinde 3 numaralı seri başı Uruguaylu Pablo Cuevas ile karşılaşacak.

Dünyaca ünlü sporcu Federer, ilk setin ilk oyununda maçın hakemiyle tartıştı.

Federer, kazandığı ilk setin ilk oyunundaki bir pozisyonda rakibinin aldığı sayıya itiraz etti. Hakeme, rakibinin vurduğu topun dışarı çıktığını söyleyen Federer, bu iddiasında ısrarcı oldu. Ancak sonuç değişmedi ve hakem sayıyıArjantinli sporcuya verdi. Bir süre daha hakeme sitem eden Federer'e tenisseverler de alkışla destek verdi.

Öte yandan karşılaşmaya kimin servis atarak başlayacağını belirleyen para atışını milli tenisçi İpek Soylu yaptı.

Karşılaşmadan sonra Federer, Schwartzman'a sarılarak teselli etti.

Dünya 2 numarası karşısında iyi bir performans gösteren Arjantinli sporcuyu taraftarlar da ödüllendirdi. Schwartzman'ın korttan ayrılışı esnasında tüm tenisseverler Arjantinli sporcu lehine tezahürat yaparak alkışladı.

Taraftarlarca büyük sevgi gösterisinde bulunulan Federer de maçtan sonra hayranlarına imza dağıttı.