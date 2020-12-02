İstanbul'dan iki Koronavirüs manzarası: Acil servis ve gasilhane önlerinde uzun kuyruklar...

Pandemide ikinci dalga vurdu. Vaka, hasta ve ölüm sayılarında büyük artış var. Ülke genelinde Koronavirüs vaka sayısı 30 binlere ulaşırken, başta İstanbul olmak üzere acil servislerde kuyruklar uzuyor, gasilhanelerdeki yoğunluk ise dikkati çekiyor.

Sözcü’de yer alan habere göre, İstanbul Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi önünde bekleyen vatandaş sayısı oldukça fazla. Sağlık çalışanları kuyruğu eritmek için ellerinden geleni yapıyor, ancak kuyruklarda sosyal mesafe ihlal ediliyor. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi ile Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde de test durumu gözlemlendi. İstanbul’da pek çok hastanenin aynı durumda olduğu tahmin ediliyor.

İstanbul'daki gasilhanelerde yaşanan yoğunluk ise korkutuyor. İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Mezarlıklar Müdürlüğü Küçükçekmece Gasilhanesi'nde yoğunluk oluştu. Geçen yıla göre ölüm sayısının iki katına çıktığı kentte gasilhane görevlileri defin işlemleri için bekleyen ailelerin taleplerine yetişmeye çalışıyor. Vatandaşlardan bazıları ise cenazelerini bölgedeki mezarlıklara defnediyor, bazıları da belediye yardımıyla memleketlerine gönderiyor.

İstanbul Küçükçekmece'deki gasilhanedeki görevliler, defin işlemlerine yetişmeye çalışıyor. Bina önündeki sıra sıra tabutlar korkutucu tabloyu gösteriyor.

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