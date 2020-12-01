Türkiye'de Koronavirüs | 190 kişi daha hayatını kaybetti, 30 binden fazla yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 190 kişi daha hayatını kaybetti, 6 bin 101 yeni hasta dahil olmak üzere 30 bin 110 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 13 bin 936'ya, hasta sayısı ise 506 bin 966'ya yükselirken, toplam vaka sayısı henüz bilinmiyor. Öte yandan 190 ölüm, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle ilk ölümün yaşandığı 17 Mart'tan bu yana Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı en yüksek veri oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 6.101 yeni hastamız var. İyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızı geçmedikçe sağlık sisteminin yükü artmaya devam ediyor. İster zorunlu olsun isterse gönüllü tedbirlerin hayat kurtardığını unutmayalım. Tedbirlere uyalım."