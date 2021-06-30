İstanbul'daki Onur Yürüyüşü'nde polislerin önünde dans eden Alman konuştu: Korktum ama ben yalnız değildim

26 Haziran’da İstanbul Taksim’de düzenlenen 19. Onur Yürüyüşü'nde polislerin önünde dans eden, dünyaca ünlü şarkıcı Madonna’nın görüntülerini paylaştığı Alman şarkıcı ve söz yazarı Liana Georgi konuştu. Bir kadın ve LGBTİ+ olarak Türkiye’de yaşamın zor olduğunu söyleyen Georgi, "Korktum ama ben yalnız değildim, bir sürü kişiydik. Ve dedim ki hayır, yürüyüyoruz. Umut ve aşk var" dedi.

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İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'nde polislerin önünde dans ederek yürüyen Alman sanatçı Liana Georgi olay anına ilişkin olarak konuştu.

Georgi korktuğunu ancak yalnız olmadığını bildiğini ifade ederek, "Çok fazla polisi görünce şaşırdım ve biz sadece yürüyoruz bu nasıl bir problem olabilir diye düşündüm. Elbette ben de korkuyordum. Ama önüme bakınca çok güzel bir manzara vardı. Yalnız değildim" dedi.

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Cumhuriyet gazetesinden Tuba Özer'e konuşan, Almanya’da psikoloji eğitimi gören Georgi, “Türkiye bana umut, aşk, arkadaşlık ve aile verdi. Çok mutluyum” dedi.

Georgi Türkiye'de bir kadın ve LGBTİ olarak yaşamın zor olduğunu da sözlerine ekledi.

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Georgi, Onur Yürüyüşü sırasında yaşadıklarını şöyle anlattı:

Çok fazla polisi görünce şaşırdım ve biz sadece yürüyoruz bu nasıl bir problem olabilir diye düşündüm. Her sokakta polis vardı. Aslında yürüyüşüm çok anlık gelişti. Hava çok sıcaktı ve yavaş yürümek istedim ve bir şekilde polisler de beni dinlediler. Başta bana müdahale etmediler. Bunda yabancı olmamın payının olduğunu düşünüyorum. Ancak ben de itildim ve darp edildim. Elbette ben de korkuyordum. Ama önüme bakınca çok güzel bir manzara vardı; Cihangir Caddesi boyunca yürüyen LGBTİ+lar... Ben yalnız değildim, bir sürü kişiydik. Ve dedim ki hayır, yürüyüyoruz. Umut ve aşk var. Ben değişime gerçekten inanıyorum.

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Onur Haftası Komistesi'nden Ceren Kalay ise , “Biz de bu ülkenin vatandaşıyız. Hak adalet ve eşitlik istiyoruz. Ve ayrımcılığa ne kadar çok uğradığımızı insanların görmesini istiyoruz”

Kalay, “Tek amacımız basın açıklamamızı okuduktan sonra yürümek ve dağılmaktı. Bu yürüyüşün adının Onur Yürüyüşü olmasının bir anlamı var. Biz bütün renklerimizle, buradayız, varız demek için yapıyoruz. Biz sadece var olmaya çalışıyoruz. Türkiye’de doğmuş, hür ve eşit olması gereken insanlar olarak bizim protesto hakkımız var. Tamamen barışçıl olan bir eylemin nasıl kötü bir tarafı olabilir ki” diye sordu.