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Onur Yürüyüşü'nde polisin attığı ses bombasına "Çocuk uyuyor" diye tepki gösteren vatandaş, evinden gözaltına alındı!

26 Haziran 2021 20:54

İstanbul Taksim'deki Onur Yürüyüşü'ne müdahale sırasında polise çocuğunun uyuduğunu söyleyerek tepki gösteren bir vatandaş, evinde gözaltına alındı. 

Bugün İstanbul’da düzenlenen LGBTİ+ Onur Yürüyüşü için Taksim'de yapılacak yürüyüş öncesi Mis Sokak toplanmak isteyenlere polis müdahale etti. Pek çok kişi gözaltına alındı. 

Polisin attığı ses bombası sırasında evinden cama çıkarak polise "Çocuk uyuyor" diye tepki gösteren bir vatandaş, evine girilerek gözaltına alındı. 

Olayın görüntülerini, Elif Ünal adlı kullanıcı Twitter hesabından paylaştı. 

 
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