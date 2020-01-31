İstanbul'da yaşanan Koronavirüs endişesi, Azeri asistan doktorun bilgisayar hatasından kaynaklanmış

İstanbul'da 6 yaşındaki bir Çinli kız çocuğunda Koronavirüs şüphesi Sağlık Bakanlığı tarafından yalanlandı. Konu gazeteciler tarafından araştırılırken, olayın bir Azeri asistan doktorun hatasından kaynaklandığı ortaya çıktı.

RS FM'de yayınlanan Atilla Güner'le Akşam Postası yayınında editör Uğur Koçbaş, internette yayılan görüntünün perde arkasını ve hastanede yaşananları şu ifadelerle anlattı:

"DNA testi yapılacak"

"Spekülasyona konu olan kız çocuğu 19 Ocak'ta Çin'den Türkiye'ye gelmiş. 3 gün önce, Bakırköy'deki Sadi Konuk Hastanesi'ne çocuğun ailesi yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle başvurmuş ancak ilaç verip evine yollamışlar. Dün 21:00 sularında aile bu kez İÜ Tıp Fakültesi'ne başvurmuş. Oradaki bir doktorla ismini paylaşmamak üzere konuşup bilgileri aldık. Hastayı bilgisayar sistemine kayıt eden Azeri bir kadın asistan doktor. "Ön tanı" yerine "Kesin tanı" olarak Koronavirüs'ü girdiği için bu olaylar yaşanmış. Oysa ki kıza yapılan ilk testte sonuç negatif çıkmış ancak kesin sonuç için Ankara'ya DNA testine gönderilmiş kan örneği. Gece hastanede İl Sağlık Müdürlüğü'nün de olayı yakından takip etmesi nedeniyle yoğun bir telefon trafiği yaşanmış."

"Negatif basınç odası yok"

Koçbaş, bu tür vakalarda kullanılması gereken "Negatif basınç odaları"na da vurgu yaparken, şöyle devam etti:

"Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı kılavuza göre insandan insana yayılma riski olan bu tür vakalarda şüpheli hastanın negatif basınç odasında tutulması gerektiği belirtiliyor. Ancak İÜ Tıp Fakültesi'nde bu oda yok. Bunun üzerine İstanbul'da oda aranıyor. Ancak İstanbul genelindeki 3 negatif basınç odasının da dolu olması nedeniyle şüpheli vaka normal odada tutulmak zorunda kalıyor."

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 6 yaşındaki M.Y. isimli Çinli bir kız çocuğu ile ilgili Koronavirüs şüphesi Türkiye'de gözlerin bu hastaneye çevrilmesine sebep olmuştu. Buna sebep olan ise, CHP'li Barış Yarkadaş'ın sosyal medyada paylaştığı bir bilgisayar ekran görüntüsüydü. Görüntüde hasta için hastane kayıt sisteminde, "Kesin Tanı: Coronavirus" yazıldığı görülüyordu.

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Sağlık Bakanı Koca: Doktor arkadaşımız "Ön Tanı" yerine "Kesin Tanı" tuşuna basmış

Yarkadaş, paylaştığı görsel üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisini aradığını ve şu bilgileri verdiğini söyledi:

"Biz bu süreci tüm boyutlarıyla şeffaf bir şekilde sürdürmek istiyoruz. Herkes şundan emin olsun ki; gerekli tüm tedbirleri aldık. Sağlık ordumuzun yetkin, deneyimli ve birikimli tüm çalışanları büyük bir ciddiyet ve titizlikle çalışıyor. Bilim Kurulu'ndaki tüm arkadaşlarımız, Türkiye'nin alanındaki en deneyimli insanlarıdır. Bu noktada, ciddi bir yetkinliğe ve birikime sahibiz. Sizin tüm twitlerinizi okudum. Kamuoyuna da bilgi vermek istedim. 6 yaşındaki hastamız sizin de aktardığınız üzere, hastamız ailesi ile birlikte İÜ'ye gelince, doktor arkadaşımız "Ön Tanı" yerine "Kesin Tanı" tuşuna basıyor. Elinizdeki belge doğru. Ancak tanı kısmı yanlışlıkla işaretlenmiş. Doktor hakkında 'yanlış işlemden dolayı' SORUŞTURMA başlattık. Doktorun bu tanıyı koyabilmesi için numune tetkiklerini beklemesi gerekirdi. Sizin bu belgeyi kötü niyetle yayınlamadığınızı biliyoruz. Tüm kamuoyunun da bize güvenmesini istiyoruz. Her türlü hazırlığımız tamamlandı. Çin'le sürekli irtibat halindeyiz. Virüsün seyrini takip - ediyoruz. 6 yaşındaki hastamızda "CoronaVirüs" değil, "Infulanze B" çıktı." Sayın @drfahrettinkoca 'nın verdiği bilgiler bunlar. Teknik bilgileri sadeleştirerek yazdım. Bakan Koca'ya telefonda da teşekkür ettim. Umarım Türkiye bu beladan uzak kalmayı başarır."