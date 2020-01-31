'Türkiye'de ilk Koronavirüs vakası' iddiası hakkında Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama

CHP'li Barış Yarkadaş , Türkiye'de ilk Koronavirüs vakasının ortaya çıktığını öne sürdü. Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi kaynakları, koronavirüs şüphesi nedeniyle gerekli testlerin yapıldığını ancak sonuçlarının henüz çıkmadığını söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hasta olduğu iddia edilen çocuğa yapılan testin sonucunda İnflenza B (mevsimsel grip etkeni) çıktğını açıkladı.

Tüm dünyayı alarma geçiren ve şu ana kadar 213 kişinin ölümüne sebep olan Koronavirüs'ün İstanbul'da ortaya çıktığı iddia edildi. BirGün’ün haberine göre hastane kaynakları henüz kesin bir teşhisin konulmadığını vurgularken, şüphe nedeniyle yapılan testlerin sonuçlarının beklendiği belirtildi.

İddiayı gündeme getiren eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Twitter'dan yaptığı açıklamada Çapa Tıp Fakültesi'nde Çinli bir çocuğa Koronavirüs tanısının koyulduğunu söyledi.

Yarkadaş, "Çinli çocuğun tedavi altına alındığı bölgede tam anlamıyla bir 'karantina' yok. Aynı katta başka çocuklar da var. Personel ise sadece maske takıyor" diye yazdı.

Yarkadaş açıklamasın, "Dün gece saat 21.00 sularında 6 yaşındaki Çinli bir çocuk, ailesi tarafından Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'ne getirildi. Çocuk, ilk tedavisinin ardından ilaç verilerek evine gönderildi. Ancak ailesi gece geç saatlerde bu kez İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başvurdu" ifadelerini kullandı.

Bu sabah saat toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ise "Şüpheli görülen 68 kişiden örnek alarak analiz edildi. Şu ana kadar Türkiye'de kesin olarak yeni Koronavirüs tanısı alan hastamız olmadı" dedi. Koca ayrıca Adana'da gözetim altındaki iki vakanın sonuçlarının negatif çıktığını söyledi.

​Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarının ardından paylaşımlarına devam eden Yarkadaş, "Neden dün gece İÜ'ye gelen 6 yaşındaki Çinli kız çocuğunu hastaneye hemen yatırıp diğer hastaları bölümden çıkardınız?" diye sordu. Yarkadaş, 6 yaşındaki Çinli kız çocuğunun iki yakınının da karantinaya alındığını öne sürdü.

Hastaneden açıklama

Yarkadaş’ın gündeme getirdiği iddia ile ilgili İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi kaynakları açıklama yaptı. Koronavirüs şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan Çinli çocuğun 10 gün önce Şangay’dan Türkiye’ye geldiğinin öğrenildiğini bildiren kaynaklar, an itibariyle hastalığın kesin teşhisinin yapılmadığını kaydetti.

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan ilk tedaviye rağmen çocuğun durumunun dün akşam saatlerinde ağırlaştığını aktaran tıp fakültesi kaynakları, bugün ise durumunun daha iyi olduğunu söyledi. Tıp fakültesi kaynakları, Koronavirüs şüphesi nedeniyle gerekli testlerin yapıldığını ancak sonuçlarının ise henüz çıkmadığını belirtti.

Yarkadaş, çocuğa ait olduğunu ileri sürdüğü kaydı paylaştı

İlerleyen saatlerde bir paylaşım daha yapan Yarkadaş, "Hasta haklarına saygıdan dolayı Çinli çocukla ilgili fazla bilgi vermek istemedim. Ancak yandaş medya ve Sağlık Bakanlığı beni yalanlamaya çalışınca belgeyi yayınlamak şart oldu. İŞTE BELGE: Bakın bakalım Y. M. adlı 6 yaşındaki kız çocuğu için Dr. hangi teşhisi koymuş!" ifadelerini kullanarak hasta olduğunu iddia ettiği çocuğa ait kaydı paylaştı. Kayıt şu şekilde:

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Sağlık Bakanı Koca: Testin sonucu mevsimsel grip çıktı

Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Kasten panik oluşturulmaya çalışıldığını belirten Koca şunları söyledi:

"Çapa Tıp Fakültesinde halsizlik ve ateş şikayetiyle başvuran 6 yaşındaki Çinli çocuğun durumuyla ilgili sosyal medyada yayılan bilgi kirliliğine yönelik bu açıklamaya gerek görülmüştür.



Genel durumu iyi olan çocuğun ateşi düşmüştür. Solunum sıkıntısı ve benzeri bir şikayeti de bulunmamaktadır. Klinik tablo koronavirüse uymamakla birlikte, hasta Çin’in Şangay şehrinden geldiği için tedbiren gözlem altına alınmıştır.



Çapa tıp fakültesinde yapılan İnfluenza testinin sonucu İnflenza B (mevsimsel grip etkeni) çıkmıştır.

Sosyal medyada yayılan bir fotoğrafta ise hastaya yönelik “koronavirüs şüphesi”, henüz numune çalışılmadan önce hasta bilgi giriş formu “kesin tanı” gibi işaretlenmiş ve servis edilmiştir. Bu fotoğrafla, kasten panik oluşturulmaya çalışıldığı açıktır.



Vatandaşlarımızın Bakanlık tarafından yapılacak resmî açıklamaları takip etmelerini ve bunun dışındaki bilgilere itimat etmemelerini bir kez daha hatırlatmak istiyorum."

Doktor hakkında soruşturma başlatılmış

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasının ardından Yarkadaş paylaşımlarına devam etti. Sağlık Bakanı Koca'nın kendisine telefonda bilgi verdiğinin söyleyen Yarkadaş şunları söyledi:

"Sağlık Bak. Koca'yı ciddiyete davet ediyorum! Yaptığı açıklamada yayınladığım raporu kastederek, "Dr. Kesin Tanı şıkkını yanlışlıkla işaretlemiş, hasta grip" benzeri şeyler söylemiş. Hasta basit bir grip vakasına yakalandı ise Çocuk Acil'deki tüm personel neden karantinada?

Twitlerim üzerine Sağlık Bakanı @drfahrettinkoca aradı ve şu bilgileri verdi: "Biz bu süreci tüm boyutlarıyla şeffaf bir şekilde sürdürmek istiyoruz. Herkes şundan emin olsun ki; gerekli tüm tedbirleri aldık. Sağlık ordumuzun yetkin, deneyimli ve birikimli tüm çalışanları büyük bir ciddiyet ve titizlikle çalışıyor. Bilim Kurulu'ndaki tüm arkadaşlarımız, Türkiye'nin alanındaki en deneyimli insanlarıdır. Bu noktada, ciddi bir yetkinliğe ve birikime sahibiz. Sizin tüm twitlerinizi okudum. Kamuoyuna da bilgi vermek istedim. 6 yaşındaki hastamız sizin de aktardığınız üzere, hastamız ailesi ile birlikte İÜ'ye gelince, doktor arkadaşımız "Ön Tanı" yerine "Kesin Tanı" tuşuna basıyor. Elinizdeki belge doğru. Ancak tanı kısmı yanlışlıkla işaretlenmiş. Doktor hakkında 'yanlış işlemden dolayı' SORUŞTURMA başlattık. Doktorun bu tanıyı koyabilmesi için numune tetkiklerini beklemesi gerekirdi. Sizin bu belgeyi kötü niyetle yayınlamadığınızı biliyoruz. Tüm kamuoyunun da bize güvenmesini istiyoruz. Her türlü hazırlığımız tamamlandı. Çin'le sürekli irtibat halindeyiz. Virüsün seyrini takip - ediyoruz. 6 yaşındaki hastamızda "CoronaVirüs" değil, "Infulanze B" çıktı." Sayın @drfahrettinkoca 'nın verdiği bilgiler bunlar. Teknik bilgileri sadeleştirerek yazdım. Bakan Koca'ya telefonda da teşekkür ettim. Umarım Türkiye bu beladan uzak kalmayı başarır."