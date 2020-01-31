Sağlık Bakanı Koca'dan Koronavirüs açıklaması: Türkiye'de kesin olarak tanı konan hastamız yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'de ortaya çıkarak 23 ülkede toplam 9 bin 810 kişide görülen Koronavirüs vakasına ilişkin açıklamada bulundu. Şüpheli görülen 68 kişiden örnek alınarak analiz edildiğini ifade eden Bakan Koca, "Şu ana kadar Türkiye'de kesin olarak yeni Koronavirüs tanısı alan hastamız olmadı" dedi.

Virüsün ortaya çıktığı ve karantinaya alınan Vuhan şehrinde 34 Türk, 7 Azeri, 7 Gürcü, 1 Arnavut vatandaşın, sağlık kontrollerinin ardından ambulansa dönüştürülen TSK'ya ait A400 ev tipi kargo uçağıyla Türkiye'ye getirileceğini söyleyen Koca, "Uçakta gerekli tıbbi donanım mevcut. Oradan getireceğimiz vatandaşlarımızın arasında hasta yok. Şu anda hareket etmesini düşündüğümüz uçak da iki enfeksiyon hastalıkları hocamız ve ekibiyle hazır halde bulunacak. Uçak indiğinde ekiplerimiz de dahil olmakla birlikte 14 gün gözlem altında tutulacaklar. Kimsenin şüphesi ve endişesi olmayacak şekilde tedbirlerimizi aldığımızı ifade etmek istiyorum" açıklamasında bulundu. Çin'den getirilen kişilerin şimdiye kadar hiç kullanılmamış ve şu anda kullanılır hale getirilen bir hastaneye götürüleceğini, bu kişilerin gözetiminden sonra da bu hastanenin kullanıma açılmayacağını ifade eden Bakan Koca, "Dünyanın hiçbir ülkesinde de bu şekilde hazır bir hastaneye taşınan bir vaka olmadığının da altını çizelim" dedi.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

"Havalimanlarında 365 gün sağlık personeli bulunduruyoruz. Kontrol önlemlerini devreye soktuk. Bilgilendirmelerimizi yaptık. Çin'nden gelen uçuşlarla ülkemize gelen yolcuları termal kameralarla tarıyoruz. Şu anda kadar herhangi bir şüpheli hastaya rastlanmadı. Koruyucu ekipman ve malzemelerimiz tüm illerimizde ihtiyaç halinde kullanılmaya hazır bulunuyor. Yeterli ekip ve malzemeyi bütün illerimizde bulundurduğumuzun altını çizmek istiyorum."

"Bir rehber hazırladık. Olası bir vaka konusunda tüm çalışanlarımız yapmaları gerekenler konusunda bilgilendirildi. "

"Bu tehdit var olduğu sürece biz bakanlık olarak en ufak bir riski gözardı etmemek adına güvenlik öncelikli hareket ettik. "

"Sosyal medyada yer alan maksatlı paylaşımlara itibar edilmemesini rica ediyorum. "

"Şüpheli görülen 68 kişiden örnek alarak analiz edildi. Şu ana kadar Türkiye'de kesin olarak yeni Koronavirüs tanısı alan hastamız olmadı. "

"Biz hastalığın kol gezdiği bir şehirde tamamen sağlıklı olan vatandaşlarımızı bırakarak onları riske atamayız. Gerekli diplomatik girişimlerin tamamlanması ardından önümüzdeki birkaç saat içinde, dünden bu yana hazırlıklarımız tamam TSK'ya ait A400 ev tipi kargo uçağını ambulans uçağına dönüştürerek vatandaşlarımızı getirmek istiyoruz. Uçakta gerekli tıbbi donanım mevcut. Oradan getireceğimiz vatandaşlarımızın arasında hasta olmadığını tekrar hatırlatmak istiyorum. "

"Gece hareket etmesini planladığımız ama şu anda hareket etmesini düşündüğümüz uçak da iki enfeksiyon hastalıkları hocamız ve ekibiyle hazır halde bulunacak. "

"TİKA tarafından ve Sağlık Bakanlığı tarafından Çin'e gönderilen tıbbi malzeme yardımını da bu uçakla iletmiş olacağız."

"Uçak indiğinde ekiplerimiz de dahil olmakla birlikte 14 gün gözlem altında tutulacaklar. Kimsenin şüphesi ve endişesi olmayacak şekilde tedbirlerimizi aldığımızı ifade etmek istiyorum."

"Bu vatandaşlarımızı şu anda kullanmadığımız bir hastaneyi kullanır hale getirdik. Bu hastane daha sonra hasta takibi için tekrar kullanılmayacak bir hastanemizdir. Dünyanın hiçbir ülkesinde de bu şekilde hazır bir hastaneye taşınan bir vaka olmadığının da altını çizelim. "

"İtalya'da karantinaya alınan gemi) Yolcularda herhangi bir vakaya rastlanmadığı bilgisi yeni ilan edildi ama biz Çin limanlarından Türkiye'ye gelen herhangi bir gemi bulunmuyor. Yük gemileri bulunuyor bunları da tabii oldukları gerekli önlemelerden geçirdiğimizi bilmenizi istiyorum. 33 sağlık görevlimiz buralarda görev yapmaktadır."

"Koronavirüs tehdidi sürdüğü müddetçe bilgilendirmelere ve bilişim kurulumuzun aldığı ilave tedbirleri şeffaf bir şekilde bu süreci götürerek bu açıklamaları yapmayı düşünüyoruz. Bundan da kimsenin endişesi olmasın. Halk sağlığını tehdit edecek her türlü saldırıya karşı teyakkuzda olduğumuzu bilmenizi istiyorum."

"Adana'da gözetim altında olan iki vakamızın da durumu negatiftir. 70 gözetim altına aldığımız vakamız oldu. Herhangi birinde pozitif durum çıkmadı. Niye hiç çıkmadığı sorulabilir? Çünkü biz ilk günden itibaren denetimleri sıkı olarak uyguladık. En ufak Çin'den gelen veya Çin'den gelen biriyle iletişimi olan biriyi gözetim altına aldık. Numune aldığımız hasta sayısı fazla. O nedenle hepsinin negatif olduğunu belirtmek istiyorum. "

"Hastanede bir yoğunlaşma olmasını istemediğimizden hastaneyi söylemedik. Ama yarın göreceksiniz. Hastane alt yapısı olarak hiçbir eksiği olmayan bir hastanemiz olduğunu, bütün kararların bilim kuruluyla alındığını ifade etmek istiyorum. "