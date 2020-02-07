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Yaşam

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı

Saat 19.00 itibariyle il genelinde kar yağışı bekleniyor

07 Şubat 2020 18:31

İstanbul genelinde oluşan yoğun trafik bölge halkına zor anlar yaşatıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da akşam saatlerinde beklenen kar yağışı öncesinde 'sarı' uyarı vererek vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.

İstanbul'da akşam saatlerinde beklenen kar yağışı öncesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yoğunluk her iki yakada da, özellikle TEM ve E-5 Karayolu'nda etkisini gösterdi.

Trafik bazı bölgelerde durma noktasına gelirken, İBB trafik yoğunluğu haritasına göre 18.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı.

TIKLAYIN - İBB kar yağışı için saat verdi; buzlanma ve don uyarısında bulundu

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