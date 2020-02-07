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Yaşam

İstanbul'da kar yağışı etkisini artırmaya başladı; buzlanma ve dona dikkat!

07 Şubat 2020 16:09

İstanbul'da beklenen kar yağışının akşam saatlerinde hafif bir şekilde etkisini göstermeye başlamasının ardından ilerleyen saatlerde etkisini artırarak devam ediyor.

Kentin yüksek noktaları başta olmak üzere İstanbul genelinde kar yağışı etkisini gösteriyor. 

İBB'den buzlanma ve don uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kenti etkisi altına almaya başlayan kar yağışına karşı vatandaşları uyarmıştı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, kar yağışının aralıklarla kuvvetli olacağı, buzlanma ve don olaylarının da yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle nüfusun büyük bölümünün yaşadığı D-100'ün altında kalan güney ilçelerde 2-5, Boğaz çevresi ile TEM arasında kalan kesimlerde 3-7, TEM'in kuzeyinde de 5-12 santimetre kar örtüsünün oluşacağı öngörülüyor.

AKOM da uyardı

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kar yağışı esnasında ve sonrasında yollarda oluşacak buzlanmaya karşı vatandaşları uyardı.

İBB, 1373 araç-iş makinesi ve 6 bin 882 personelle çalışmalarını yürütecek. İstanbul'da 232 bin ton tuz ve 1200 ton solüsyon depolarda bulunduruluyor. İBB ekipleri, dünden itibaren şehrin bütün meydan ve ana caddelerine konuşlanarak, olası kar yağışı ve buzlanmalara müdahale etmek için bekliyor. Sokakta yaşayan vatandaşlar da İBB tesislerinde misafir edilmeye başlandı.

Vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanması, ağaç ve direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması, soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olması isteniyor.

 

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