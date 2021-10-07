İstanbul'da kağıt toplayıcılarına bir operasyon daha

İstanbul Sancaktepe’de, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve zabıta ekipleri gece saatlerinde ilçede bulunan 36 ayrı adreste Türkiye’ye kaçak yollarla girdikleri gerekçesiyle kâğıt toplayıcılarına ve kâğıt toplama alanlarına operasyon yaptı. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

'Mevzuata aykırı ve sağlıksız koşullarda faaliyet gösterdiği ve atık toplama ve ayırma işlemi yapıldığı' iddiasıyla 36 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Adreslerde arama yapıldı

Çok sayıda gözaltı

Kimlik tespiti yapılan kâğıt toplatıcıları üst araması yapılmasının ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Kâğıt toplayıcılar sağlık kontrolünün ardından Tuzla’da bulunan İstanbul İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne götürüldü. Buradaki işlemler ardından şahısların sınır dışı edileceği belirtildi. (İHA)

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