İstanbul'da hafta sonu trafiği; yoğunluk yüzde 70'i aştı

Kontrollü normalleşme sürecinin kısıtlamasız dördüncü cumartesi gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71'lere ulaştı. Koronavirüs vakalarında yaşanan artışa rağmen cadde ve sahiller de dolup taştı.

Yaklaşık 3,5 ay süren Koronavirüs önlemleri kapsamındaki kısıtlamanın kalkmasının dördüncü haftasında İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik uygulaması verilerine göre öğleden sonra yoğunluk yüzde 71'lere ulaştı.

Güzel havayı fırsat bilerek sokaklara çıkan vatandaşların Cevizlibağ'da oluşturduğu trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.

Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar İstiklal Caddesi ve sahillere akın etti. Koronavirüs vakalarında yaşanan artışa rağmen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu.

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Güzel havayı fırsat bilenler de sahillere akın etti. Beşiktaş Sahili'nde trafikte yoğunluk göze çarptı. Çoğu kişi araçlarında inerek yürümeyi tercih etti. Yerli ve yabancı birçok turistin akın ettiği Ortaköy'de kimi fotoğraf çektirirken kimi de sahilde yürümeyi tercih etti. Zaman zaman sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüldü.

Akşam saatlerine doğru trafik yoğunluğunun azaldığı görüldü.