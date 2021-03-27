Kısıtlamasız cumartesi gününde insanlar sokaklarda
Kademeli normalleşmede kısıtlamasız dördüncü cumartesi günü vatandaşlar meydanlara ve sahillere akın etti. Pek çok kişinin tüm uyarılara rağmen maske takmadığı görüldü.
27 Mart 2021 16:07
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Kademeli normalin kısıtlamasız dördüncü cumartesi gününde güneşli havayı da fırsat bilen İstanbullular parklara, bahçelere, meydanlara ve sahillere akın etti.
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Beşiktaş Bebek’teki sahil şeridi yürüyüş yapmak isteyenlerle doldu taştı.
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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi de yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.
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Pek çok kişinin maske takmadığı görüldü.
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Kademeli normale geçilmesinin ardından İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması tek güne indirilmiş, cumartesi günü vatandaşların sokağa çıkmasına yeniden izin verilmişti. (İHA)
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