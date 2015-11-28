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İstanbul Barosu: Baro başkanının güvenliğinin sağlanamamış olması düşündürücüdür

"Bir baro başkanının bu şekilde katledilmesi, ülkede gelinen noktayı, şiddetin ne boyutlara ulaştığını çok çarpıcı bir biçimde göstermektedir"

Fotoğraf: Arşiv

28 Kasım 2015 21:13

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesinin ardından bir açıklama yayınlayan İstanbul Barosu, saldırıyı kınayarak "faillerin bir an önce bulunup en ağır şekilde cezalandırılmasını" talep etti.

"Bir baro başkanının bu şekilde katledilmesi, ülkede gelinen noktayı, şiddetin ne boyutlara ulaştığını çok çarpıcı bir biçimde göstermektedir" denen açıklamada, bir baro başkanının güvenliğinin sağlanamamış olmasına dikkat çekildi. İstanbul Barosu'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Diyarbakır Baro Başkanımız, meslektaşımız Tahir Elçi'nin, menfur bir silahlı bir saldırı sonucunda yaşamını kaybettiğini öğrenmenin derin şaşkınlığı, üzüntüsü ve öfkesi içindeyiz. İnanmakta, anlamakta güçlük çektiğimiz bu olay sebebiyle tarifsiz bir acı ve keder içindeyiz. Başkanımıza rahmet, başta ailesi ve Diyarbakır Barosu mensubu meslektaşlarımız olmak üzere, tüm meslektaşlarımıza ve hukuk camiasına başsağlığı diliyoruz. Aynı şekilde bu saldırı sonucu şehit olan polis memuruna da Allah'tan rahmet, ailesine başsağılığı, yaralılara şifa diliyoruz.

Kimden gelmiş olursa olsun, bu alçakça saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bir baro başkanının bu şekilde katledilmesi, ülkede gelinen noktayı, şiddetin ne boyutlara ulaştığını çok çarpıcı bir biçimde göstermektedir. Yine bir baro başkanının güvenliğinin sağlanamamış olması da düşündürücüdür. Bu saldırı tüm hukuk camiasına, birliğimize, kardeşliğimize karşı yapılmıştır. Faillerin bir an önce bulunup en ağır şekilde cezalandırılmasını bekliyoruz. Bunun da takipçisi olacağız. Tüm hukuk camiasının başı, başımız sağolsun."

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