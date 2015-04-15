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İstanbul Adliyesi'ne avukat kimliğile girmeye çalışan 2 kişi gözaltına alındı

Avukat olmadıkları halde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na avukat kimliğiyle girmek isteyen 2 kişi gözaltına alındı

15 Nisan 2015 23:10

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın odasında rehin alındıktan sonra öldürülmesinin ardından adliyedeki güvenlik önlemleri artırılırken, son iki günde iki kritik olay yaşandı. Dün, Emine C. isimli bir kadın, stajyer avukat Yeliz A.’nın kimliğiyle adliyenin C kapısından giriş yaparken yakalandı. Bugün de, Ufuk T. isimli kişi, avukat Mehmet Akif E.’ye ait avukat kimliğiyle önce C kapısından adliyeye girmek istedi. Turnike kimlik kartı okumayınca B kapısına yönelen Ufuk T., buradaki özel güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

Adliyedeki polis merkezinde dün ifadesi alınan Emine C., savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, bugün yakalanan Ufuk T. ise hakkında şikayet bulunduğu gerekçesiyle parmak izinin alınması için Emniyet’e götürüldü.

 

Dava takip elemanıymış

 

Ümit Türk’ün DHA’da yer alan haberine göre, Adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Ufuk T.’nin, polisteki ifadesinde, “dava takip elemanı” olduğunu ve adliyeye rahat girebilmek için bu yola başvurduğunu söylediği öğrenildi.

Polis tarafından kendisine ulaşılan kimlik kartının sahibi Avukat Mehmet Akif E. ise avukat kartının kendisine ait olduğunu, Ufuk T.’yi bir dönem yanında çalıştığı için tanıdığını, ancak 6 yıl önce kimliğini kaybettiğini ve ilgili yerlere başvurduğunu söyledi.

Adliye binasına kendilerine ait olmayan kimlik kartlarıyla giriş yapmak isterken yakalanan 2 kişinin herhangi bir yasadışı örgüte mensup olmadıkları belirtildi.

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