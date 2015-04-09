Çağlayan Adliyesi'nde Başsavcıvekili'nden kadın avukata: Aramada ötmeyecek iç çamaşırı giyin!

Berkin Elvan dosyasının savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın rehin alınarak öldürülmesinin ardından avukatların üstlerinin aranarak içeri alındığı Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner’in aramaya tepki gösteren kadın avukat Leyla Han Tüzel’e yönelik çıkışı tepki topladı. Ömer Faruk Aydıner, duyarlı kapının hassasiyet oranının ayarlanmaması halinde “iç çamaşırına bile öteceği” uyarısı yapan avukat Leyla Han Tüzel’e “Gerekirse ötmeyecek iç çamaşırı giyersiniz” dedi.

Evrensel’de yer alan habere göre, avukat Leyla Han Tüzel, dün sabah saatlerinde Adliye’ye geldiğinde polisler hem duyarlı kapıdan geçmesini hem de çantasını x-ray cihazına bırakmasını istedi. Çantasını x-ray cihazına bırakmayı kabul etmeyen Tüzel, duyarlı kapının uyarı vermesi halinde uyarıya neden olan nesneyi kenara bırakarak geçeceğini belirtti ve çantasını x-ray cihazına bırakmasının da prosedüre aykırı olduğunu hatırlattı.

Polisler bunun üzerine Tüzel’in Adliyeye girmesine izin vermedi. Tüzel, konuyla ilgili Başsavcıvekili Aydıner ile görüşmek istedi. Başsavcıvekiline, her iki arama uygulamasının aynı anda yapılmasına ilişkin bir talimatı olup olmadığı sorusunu yönelten Tüzel’e Aydıner’in yanıtı “Duyarlı kapıdan ötmeyene kadar geçeceksiniz” oldu.

Aydıner’in sözleri üzerine cezaevlerindeki hassas kapı aramasını örnek verdiğini ve bu kapıların hassasiyet ayarları nedeniyle özel iç çamaşırı giymek zorunda kaldıklarını anlattığını söyleyen Tüzel, “Başsavcıya ‘Bu kapılar iç çamaşırına bile ötüyor. Siz de adliyeyi o hale getiriyorsunuz. Ben burada her gün aynı şeyi yaşamak istemiyorum. Hassasiyetini ayarlamanız gerekir dediğimde, ‘O zaman ötmeyecek iç çamaşırı giyersiniz. Ancak o kapıdan ötmeyene kadar geçeceksiniz’ yanıtını verdi” diye konuştu.

‘Konuyu siz açtınız’ savunması

Başsavcıyla yaptıkları görüşmeden bir süre sonra hem x-ray’li hem de duyarlı kapı aramasına itiraz eden Avukat Yeşinil Yeşilyurt’un darp edilerek adliyeden çıkarılması üzerine yeniden savcıyla görüştüklerini kaydeden Tüzel, savcının “iç çamaşırı” tartışması için “Konuyu ben açmadım. Sizin örneğiniz üzerine öyle söyledim” diyerek kendisini savunduğunu söyledi. Ancak Tüzel, yaptıkları bu görüşme sonrası başsavcıvekiliyle avukatların sadece çipli kart ve duyarlı kapıdan geçmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını ancak bunun uygulanıp uygulanmayacağını bilmediklerini söyledi.

‘Baro protokolü bile uygulanmadı’

Bakırköy Adliyesi’nde yaşananlara ilişkin gazetemize konuşan Özgürlükçü Hukukçular Derneği İstanbul Eş Başkanı avukat Banu Güveren, önceki gün Aydıner’le kendilerinin de görüştüğünü ve Aydıner’in aramalara itiraz eden avukatları egolu olmakla suçladığını söyledi. Birkaç gün boyunca İstanbul Barosunun protokolünün bile uygulanmadığını ifade eden Güveren, ancak yapılan görüşmeler sonrası uzlaşmaya vardıklarını anlattıç Ancak birkaç gündür adliyede polislerin avukatlara saldırdığını, çok fazla arbedenin yaşandığını, pek çok avukatın da duruşmasına giremediğini anlatan Güveren, rehine eyleminin ardından avukatların hedeg haline getirildiğini ifade etti.