İstabul Valiliği Uğur Kurt'u vuran polise soruşturma izni verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin 27 Haziran 2014 tarihli soruşturma iznini verdiği, ancak kararın henüz tebliğ aşamasında olduğu" bilgisi verildi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberde Uğur Kurt'un Okmeydanı Cemevi'nde bir cenaze törenine katılmak için beklerken ölümüne sebep olan silahın sahibi polisle ilgili soruşturma başlatılması için İstanbul Valiliği'nden izin çıktı.

İstanbul Cumhuriyet başsavcısı Hadi Salihoğlu imzasını taşıyan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Olay günü araçlı devriye görevi ifa eden polis memurlarına Molotoflu saldırı sırasında da iki polis memurunun yanmaya başlaması ve Molotoflu saldırının devam etmesi nedeniyle saldırıyı yapanlara karşı silahlı karşılık veren polis memurlarının silahları üzerinde yapılan Adli Tıp Kurumu incelemesi neticesinde Uğur Kurt'un polis memuru S.K.'nın silahından çıkan kurşunla öldüğünün tespiti üzerine, olay yeri görüntüleri de birlikte incelendiğinde eylemin görevin ifası sırasında olduğu, bu nedenle 30 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul Valiliği'nden soruşturma izni istendiği, İstanbul Valiliği'nin 27 Haziran 2014 tarihli soruşturma iznini verdiği, ancak kararın henüz tebliğ aşamasında olduğu, kararın kesinleşmesini müteakip şüpheli polis memurunun savunmasına başlanacağı ve soruşturmanın kaldığı yerden devam ettirileceği hususu kamuoyuna duyurulur.