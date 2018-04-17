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İşsizlik nedeniyle bunalımda olan atanamayan öğretmen intihar etti, AKP'li yönetici “Gittiği yer cehennem, CHP'nin bir oyu daha azaldı” dedi

"Atanamayan 500 bin öğretmen var, Allah korkusu olanlar intihar etmiyor"

17 Nisan 2018 15:28

Aydın’da yaşayan ve 2014 yılında mezun olmasına rağmen 4 senedir iş bulamayan 25 yaşındaki sosyal bilimler öğretmeni Merve Çavdar, evden “İş bulmaya gidiyorum” diye çıkmasının ardından intihar etti. AKP Esenler Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Şeyma Korkmaz ise, Çavdar’ın ölümünün ardından Twitter’da yaptığı paylaşımda “CHP’nin bir oyu daha azaldı” ifadelerini kullandı. 

2014 yılında Sosyal Bilimler Öğretmeni olarak mezun olan Çavdar, iddiaya göre atanamayınca bunalıma girdi. Dün sabah saatlerinde evden "iş bulmaya gidiyorum" diyerek çıkan Çavdar, Güzelçamlı sahiline giderek hayatına son verdi. 

Saat 17.00 sıralarında Aydın'ın Güzelçamlı Mahallesi sahilinde bir kadının hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Genç öğretmenin cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

"Atanamayan 500 bin öğretmen var, Allah korkusu olanlar intihar etmiyor"

AKP Esenler Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Korkmaz'ın Çavdar’ın hayatını kaybetmesiyle ilgili bir haberin altına yaptığı yorum, sosyal medyada büyük tepki çekti. Korkmaz, Çavdar’ın ölümünün ardından "Atanamayan 500 bin öğretmen var. Kimse intihar etmiyor dini imanı Allah korkusu olanlar. Demek ki ateist deistmiş bu bayan, gittiği yer de cehennemdir tabi. Allah bilir ama görünen köyde kılavuz istemez yani. Bir de cehape nin bir oyu daha azaldı” mesajını paylaştı. Korkmaz, yorumunun yanına gülen surat emojisi de koydu. 

 

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