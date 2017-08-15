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Yaşam

Mağazadan başörtüsü çalarken yakalanan atanamayan öğretmen gözaltına alındı

Polis, çantasında beş başörtüsü bulduğu Hatice E.R.yi gözaltına aldı

15 Ağustos 2017 18:33

Samsun’da bir mağazadan 595 lira tutarında beş başörtüsü çalarken suçustü yakalanan atanamayan öğretmen 34 yaşındaki Hatice E.R., gözaltına alındı.

Canik’te Türkçe öğretmeni olan ancak atanamayan Hatice E.R., bir AVM’deki mağazada başörtüsü denemek için kabine girdi, manyetik güvenlik alarmını kestiği başörtüleri çantasına atıp çıktı.

Güvenlik görevlisi, Hatice E.R.’nin eli boş çıkmasından şüphelenip kabini kontrol ettiğinde, yerde manyetik alarmları gördü.

Polis, çantasında beş başörtüsü bulduğu Hatice E.R.yi gözaltına aldı.

 

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