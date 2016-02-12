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Milli Eğitim Bakanı: Atanamayan öğretmen intiharları ilgi çekmek için yapılıyor!

"Gösterişçi intihar eylemi, diye bir sendromdan bahsediliyor"

12 Şubat 2016 11:14

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin eleştirilerini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, atanamayan öğretmen intiharları için “Gösterişçi intihar eylemi diye bir sendromdan bahsediliyor” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, atanamayan öğretmenler ile TEOG’dan düşük puan alan öğrencilerin intihar ettiği yönündeki eleştirileri değerlendirirken, “Teknik tabiri nedir bilmiyorum ama bunu bile söyleyip söylememekte tereddüt ediyorum, ‘gösterişçi intihar eylemi’ diye bir sendromdan bahsediliyor. Aslında niyeti olmadığı halde etrafında ilgi uyandırmak veya ilgi çekmek veya isteklerinin yerine gelmesini sağlamak amaçlı” ifadelerini kullandı.

Bakan Avcı’nın bu sözlerine muhalefet sırasındaki milletvekilleri tarafından tepki gösterildi.

İntihar haberlerinin özendirici olamaması için verilmemesi gerektiğini söyleyen Bakan Avcı, TEOG’dan düşük puan aldığı için intihar ettiği belirtilen çocuğun ailesiyle görüştüğünü ve çocuğun başka nedenlerden ötürü intihar ettiğini söyledi.

’40 öğretmen intihar etti’

Geçen hafta açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş, bugüne kadar atanamayan 40 öğretmenin intihar ettiğini söylemişti.

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