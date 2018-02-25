İş cinayeti | Atanamayan öğretmen Hasan Songur 20 gündür çalıştığı fabrikada enjeksiyon makinesine düşerek hayatını kaybetti

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Sarp Plastik ve Kalıp Sanayii’de çalışan ataması yapılmayan öğretmen Hasan Songur yaşamını yitirdi. Sarp Plastik Sanayiinde 20 gündür çalışan Songur’un, enjeksiyon makinesine düşen parçayı almaya çalıştığı sırada pistonların kapanmasıyla yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre 25 yaşındaki Songur, sosyal bilgiler öğretmeniydi, ataması yapılmadığı için ücretli öğretmenlik yapıyordu. Ücretli öğretmenlikten önce çalıştığı fabrikanın ‘FETÖ’ bağlantılı çıkması nedeniyle güvenlik soruşturmasında bu durum ortaya çıktığı için ücretli öğretmenlikten de atıldı. Songur ardından Sarp Plastik’te çalışmaya başladı. Songur, Sarp Plastik veKalıp Sanayi’nde ise 20 gündür çalışıyordu.

Sözün bittiği yerdeyiz

Konuyla ilgili Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan ile Anadolu Eğitim Sendikası Başkanı Cansel Güven, açıklamada bulundu. Yarım milyona yakın ataması yapılmayan öğretmen olduğunu hatırlatan Eğitim Sen Başkanı, “Ataması yapılmayan bir eğitim ve bilim emekçisini daha iş cinayetinde kaybettik” dedi. Aydoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu iktidarın yarattığı işsiz öğretmenler ülkesi ile inşaatlarda, fabrikalarda ölüyoruz, güvencesiz, sözleşmeli, ücretli kölelik koşullarında çalıştırılıyoruz. KHK’larla haksız hukuksuzca ihraç ediliyor, sözleşmeli çalıştırılırken atama ve iptal kararnameleri ile mesleğimiz sonlandırılıyor, ücretli çalıştırılırken asgari ücretin dahi altında çalışıyor, bir kişinin sözüyle işsiz kalıyoruz. Yarattıkları bu karanlıkta bedenimiz, yüreğimiz dayanmıyor sağlık sorunlarından, mülteci olmaya çalışırken ve daha onlarca nedenle ölmeye devam ediyoruz. Geleceğini, hayallerini, yaşamını kaybeden öğretmenler ülkesi yarattınız. Sözün bittiği yerdeyiz.”



En büyük sorumluluk Bakanlıkta

Anadolu Eğitim Sendikası Başkanı Cansel Güven ise ortaya çıkan tabloda en büyük sorumluluğun bakanlıkta olduğunu ifade etti. “Hasan Öğretmen ilk değil, son da olmayacak maalesef” diyen Güven, “Öğretmenlere yönelik hiçbir planlama yapmayan, onları görmeyen Bakanlık ve devlet en büyük sorumluluğa sahiptir. Hep genç nüfusumuzla övünüyoruz ama gençleri birer birer harcıyoruz. Herhalde çok fazla gencimiz olduğu için oluyor bu” şeklinde konuştu.



Sendikaların da bu durumda payı olduğunu belirten Güven, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kendi koltuklarının derdine düştüler. Özellikle temsiliyet yetkisi olan sendika… En çok ihraçlar onlardan olmasına rağmen hiçbir şey demediler.”

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Yarım milyona yakın atanmayan öğretmen

Bütün bu ölümler ve intiharlara rağmen Bakanlık’tan bu konuya dair herhangi bir çözüm de gelmiyor. 2017 yılında yapılan KPSS’ye 400 binden fazla aday girdi. Bakanlık ise 100 bin öğretmen açığı olduğunu belirtti. Ancak buna karşın 20 bin öğretmen ataması yapılıyor.

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Hasan Öğretmen ilk değil!

Songur’un iş cinayetinde yaşamını yitirmesinin sonrasında, ataması yapılmadığı intihar eden ve farklı iş kollarında çalışırken hayatını kaybeden öğretmenleri gündeme getirdi. Eğitim Sen’in raporuna göre 45 kişi ataması yapılmadığı için intihar etti. Yaşamını yitiren öğretmenlerden bazıları şöyle:



»Mikail Cengiz, 21 Haziran 2016 tarihinde çalışmakta olduğu inşaatın 6. katından düşerek yaşamını yitirdi.



»M.A. , 11 Şubat 2016 tarihinde öğretmen atamalarının açıklanmasının ardından girdiği bunalım sonucu intihar etti.



»Ataması yapılmayan sosyal bilgiler öğretmeni İsa Erdoğan, 6 Ağustos 2017’de intihar etti.



»16 Ağustos 2017 tarihinde Selahattin Baz, ataması yapılmayan sosyal bilgiler öğretmeni, Urfa’dan inşaatta çalışmak için gittiği Antalya’da beyin kanaması geçirerek yaşamını yitirdi.