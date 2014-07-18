T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsraillilerin bomba sevinçlerini eleştiren CNN muhabiri görevden alındı

İsrail'in Gazze'ye başlattığı kara operasyonuna, twitter üzerinden tepki gösteren CNN International muhabiri Diana Magnay, Moskova'ya gönderildi

18 Temmuz 2014 20:58

ABD merkezli yayıncı kuruluş CNN, İsraillilere tepki gösteren tweet’inden sonra dünya çapında yankı uyandıran muhabiri Diana Magnay’ı görevinden aldı.

Magnay, canlı yayın esnasında Sderot’taki bir tepede İsrail ordusu IDF’in bombardımanını izleyen İsraillilerin de her bomba düşüşünde sevinç çığlıkları attıklarını Twitter sayfasında tepkili bir ifadeyle paylaşmıştı.

CNN muhabiri buradaki kalabalık tarafından tehdit edildiğini belirten bir tweet atmış, “Sderot’taki tepelerde İsrailliler Gazze’ye düşen bombaları kutluyorlar; “yanlış bir şey söylersem arabamızı parçalamakla” beni tehdit ediyorlar. İğrenç” yazmıştı.

Magnay’ın paylaşımları sonrası CNN’den bir sözcü tarafından ABD merkezli haber sitesi Huffington Post’a yapılan açıklamada, "Diana, canlı yayında kışkırtılıp tehdit edilince Twitter üzerinden öfkeli bir reaksiyon gösterdi. Ekibimizi doğrudan hedef alanlara yönelik kullandığı dil için çok üzgün” dedikten sonra İsrail-Gazze sınırındaki görev yerinin Moskova olarak değiştirildiğini belirtti.

 

NBC de Ortadoğu muhaberini bölgeden geri çekti

 

Magnay, Gazze’ya kara harekâtındaki yayınlar nedeniyle görevinden olan ikinci muhabir oldu. Zira, ABD’li yayıncı kuruluş NBC de Gazze sahilinde oynarken bombalara hedef olan dört Filistinlin coçuğun ölümünü dünyaya duyuran deneyimli Ortadoğu muhabiri Ayman Mohyeldin’i bölgeden almıştı.

Mohyeldin’in neden alındığıyla ilgili NBC’den bir açıklama yapılmadı.  Ancak Huffington Post’a bilgi veren kanal kaynakları, görev değişikliğinin güvenlik gerekçeleriyle yapıldığını söyledi. Öte yandan, Mohyeldin’in son zamanlarda yaptığı bazı tweet’leri ve Facebook paylaşımlarının silinmesi de dikkat çekti. Mohyeldin’in görevden alınmasında bu paylaşımların etkili olduğu şüphesi uyandı.

 

ETİKETLER

diana magnaygazzefilistinisrailnbccnn

İlgili Haberler

İsrail Gazze'ye kara operasyonu başlattı

İsrail bugün 5 saat süren ateşkesin ardından 8 bin askerle Gazze'ye kara operasyonu başlattı. Operasyon, havadan ve denizden destekleniyor

Mısır: Gazze'de ateşkes olmamasının sorumlusu Türkiye, Katar ve Hamas

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, ‘Hamas Mısır'ın ateşkes önerisini kabul etseydi, en az 40 Filistinlinin hayatını kurtarırdı’ dedi

Gazze'de ölü sayısı 260'a yükseldi!

İsrail'in 12 gündür Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik sürdürdüğü saldırılarda 260 kişinin öldüğünü, bin 980 kişinin yaralandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24