İsraillilerin bomba sevinçlerini eleştiren CNN muhabiri görevden alındı

ABD merkezli yayıncı kuruluş CNN, İsraillilere tepki gösteren tweet’inden sonra dünya çapında yankı uyandıran muhabiri Diana Magnay’ı görevinden aldı.

Magnay, canlı yayın esnasında Sderot’taki bir tepede İsrail ordusu IDF’in bombardımanını izleyen İsraillilerin de her bomba düşüşünde sevinç çığlıkları attıklarını Twitter sayfasında tepkili bir ifadeyle paylaşmıştı.

CNN muhabiri buradaki kalabalık tarafından tehdit edildiğini belirten bir tweet atmış, “Sderot’taki tepelerde İsrailliler Gazze’ye düşen bombaları kutluyorlar; “yanlış bir şey söylersem arabamızı parçalamakla” beni tehdit ediyorlar. İğrenç” yazmıştı.

Magnay’ın paylaşımları sonrası CNN’den bir sözcü tarafından ABD merkezli haber sitesi Huffington Post’a yapılan açıklamada, "Diana, canlı yayında kışkırtılıp tehdit edilince Twitter üzerinden öfkeli bir reaksiyon gösterdi. Ekibimizi doğrudan hedef alanlara yönelik kullandığı dil için çok üzgün” dedikten sonra İsrail-Gazze sınırındaki görev yerinin Moskova olarak değiştirildiğini belirtti.

NBC de Ortadoğu muhaberini bölgeden geri çekti

Magnay, Gazze’ya kara harekâtındaki yayınlar nedeniyle görevinden olan ikinci muhabir oldu. Zira, ABD’li yayıncı kuruluş NBC de Gazze sahilinde oynarken bombalara hedef olan dört Filistinlin coçuğun ölümünü dünyaya duyuran deneyimli Ortadoğu muhabiri Ayman Mohyeldin’i bölgeden almıştı.

Mohyeldin’in neden alındığıyla ilgili NBC’den bir açıklama yapılmadı. Ancak Huffington Post’a bilgi veren kanal kaynakları, görev değişikliğinin güvenlik gerekçeleriyle yapıldığını söyledi. Öte yandan, Mohyeldin’in son zamanlarda yaptığı bazı tweet’leri ve Facebook paylaşımlarının silinmesi de dikkat çekti. Mohyeldin’in görevden alınmasında bu paylaşımların etkili olduğu şüphesi uyandı.