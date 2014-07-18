Gazze'de ölü sayısı 260'a yükseldi!

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 260'ye yükseldiği, bin 980 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Filistin Hükümeti Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in 12 gündür Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik sürdürdüğü saldırılarda 260 kişinin öldüğünü, bin 980 kişinin yaralandığını söyledi.

Kudra, ilkyardım ekiplerinin İsrail'in gece bombaladığı Gazze Şeridi'ndeki Refah ve Han Yunus kentlerinde enkazdan 10 ceset çıkardığını belirtti. Bu arada İsrail ordusu, Gazze'de 143 hedefi vurduğunu açıkladı. İsrail Ordu Rasyosu'nda askerlerin Gazze sınırında meydana gelen çatışmalarda 14 Filistinliyi öldürdüğü kaydedildi.

Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail’in Dimona kentine M75 tipi füze fırlattıklarını belirtti. Kassam Tugayları'nın, dün akşam Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail’in 4 kentine 98 füze fırlattığı, bu sabah da keskin nişancıların bir İsrail askerini yakın mesafeden vurduğu açıklanmıştı.

Batı Şeria'da 12 Haziran'da kaybolan 3 Yahudi yerleşimcinin 18 gün sonra ölü bulunmasının ardından Filistinli genç Muhammed Ebu Hudayr, 2 Temmuz'da Yahudi yerleşimciler tarafından kaçırılmış ve yakılarak öldürülmüştü.

İsrail, olayların ardından 7 Temmuz'da "Koruyucu Hat" adı altında Gazze'ye operasyon başlatmıştı.

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Ofir Gendelman, dün Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, İsrail ordusuna, Gazze'den İsrail'e uzanan tünellerin vurulması amacıyla kara harekatı başlatılması emrini verdiğini açıklamıştı.