Mısır: Gazze'de ateşkes olmamasının sorumlusu Türkiye, Katar ve Hamas

Mısır, Gazze'de ateşkes sağlanamamış olmasından Türkiye, Katar ve Hamas'ı sorumlu tuttu. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Mısır'ın İsrail ve Filistin arasında ateşkes sağlanması için gösterdiği çabayı baltalamak adına Türkiye ile Katar'ın komplo kurduğunu iddia etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Reuters'ın Mısır resmi haber ajansı MENA'ya dayandırdığı habere göre Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, "Hamas Mısır'ın ateşkes önerisini kabul etseydi, en az 40 Filistinlinin hayatını kurtarırdı" dedi.

Benzer bir suçlama geçtiğimiz gün İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman tarafından ortaya atılmıştı. Lieberman, "Türkiye ve Katar'ı, Mısır'ın ateşkes önerisini kabul etmemesi için Hamas'a baskı yapmakla suçladı" demişti.