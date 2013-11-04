'İsrail’in Filistin'e yaptığını, Kürt Halkına siz mi yapıyorsunuz?'

Hülya Karabağlı / ANKARA

Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan’ın ölüm orucuna girmesine neden olan Türkiye-Suriye sınırına örülen duvarı Meclis gündemine taşıdı. Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “Her fırsatta İsrail’in Filistinlilere ördüğü duvarı eleştiriyorsunuz şimdi İsraillilerin yaptığını Kürt Halkına siz mi yapıyorsunuz” diye sordu. Aygün, “Türkiye-Suriye sınırına örülen duvar kabul edilemez” dedi.

Başbakan Tayyip Erdoğan’a yanıtlama istemiyle TBMM Başkanlığı’na verilen soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

‘Halklar arasında yeni duvarlar örülüyor’

Mardin'in Nusaybin İlçesi ile Rojava'nın Qamişlo kenti arasındaki sınır hattında örülen bir duvar başta Mardin’de yaşayan yurttaşlar olmak üzere birçok kesimin tepkisine neden olmaktadır. Bir yandan müzakere süreci ve Kürt sorununun çözümü adı altında bir halkı sahte vaatlerle aldatmaya çalışırken öbür taraftan da halklar arasına yeni duvarlar örüyorsunuz.

‘Mardin’de bir utanç duvarı vardır’

Türkiye-Suriye sınırına örülen duvar kabul edilemez. Halkın ve kamuoyunun tepkisine rağmen ‘utanç duvarı’nın inşasına devam edilmektedir. Tarihi Berlin Duvarı ve İsrail’in ördüğü utanç duvarlarından sonra artık Türkiye’nin de Mardin’de bir ‘utanç duvarı’ vardır.

Bölgede bulunan Kürtlerin gerek akrabalık gerekse ekonomik ilişkilerini yürüttükleri kasaba ve şehirleri birbirinden koparmayı amaçlayan duvara karşı Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan başlatmış olduğu eylemine ölüm orucu ile devam etmektedir. AKP’nin utanç duvarına karşılık halk eylemleri her gün büyümektedir.

'Duvar, ihaleye açıldı mı?'

-Her fırsatta İsrail’in Filistinlilere ördüğü duvarı eleştiriyorsunuz şimdi İsraillilerin yaptığını Kürt Halkına siz mi yapıyorsunuz?

-Duvarı hangi devlet kurumu inşa etmektedir?

-İhale açılmış mıdır? Açılmış ise ihale bedeli nedir? İhaleyi hangi firma kazanmıştır? Bu konuda birçok kuruma yazılı başvuru yapan Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan’a neden herhangi bir bilgi verilmemiştir?

'Sivillere askeri elbise mi giydiriliyor?'

-Kürt halkının mayınlı bölgelerin temizlenerek tel örgülerin kaldırılmasını beklediği bir dönemde sınırların üzerine bu duvar neden yapılmaktadır? Bölgede yaşayanların güvenliği için düşünülmekteyse bölgeyi sadece bir duvarla mı korumayı düşünüyorsunuz?

-Sınırda örülen duvarın yapımı için sivil insanlara askeri elbiseler giydirildiğine dair iddialar doğru mudur? Doğru ise neden askeri elbise giydirilmektedir?

-Hem çözüm sürecini başlatıp hem de Kürt nüfusunun yoğun yaşadığı bölgelere neden karakollar ve duvarlar yapılmaktadır? Kürt sorununu bu şekilde mi çözmeyi düşünüyorsunuz?

'Ayşe Gökkan’la hükümet adına kimse görüştü mü?'

-Ölüm orucunda olan Ayşe Gökkan ile siz ya da hükümet adına kimse görüşmüş müdür?

-Tek kişilik eyleme karşılık onlarca çevik kuvvet ve sivil polis ile zırhlı araç bekletilmesine karşılık neden belediyeye ait ambulans dışında ambulans bekletilmemektedir? Gökkan neden kimse ile görüştürülmemektedir?