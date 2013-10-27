'Türkiye'nin Suriye sınırına ördüğü duvarı Berlin Duvarı gibi yıkacağız'

Türkiye'nin güvenlik nedeniyle Suriye sınırına duvar örmesini eleştiren Salih Müslim, Kürtlerin bu duvarı yıkıp, parçalarını saklayacağını ileri sürdü.

PYD'nin Eş Başkanı Salih Müslim, silahlı güçlerinin Rojava ile Kuzey Irak'taki Musul kenti arasındaki Tel Koçer sınır kapısını ele geçirmesini değerlendirirken, yeni sınır kapısının ekonomik hem de siyasi olarak kendileri için bir alternatif olduğunu söyledi.

ANF’nin haberine göre, Irak'taki Kürt Bölgesi'ne Simelka Sınır Kapısı'ndan geçişine izin verilmediği için başka yollardan Irak'a geçen ve Bağdat üzerinden Avrupa'ya giden Salih Müslim, Sterk TV'ye açıklamalarda bulundu. Rojava ile merkezi Bağdat yönetimine bağlı bulunan Musul arasındaki Tel Koçer Sınır Kapısı'nın 3 gün önce PYD'nin eline geçmesini değerlendiren Salih Müslim, bu sınır kapısının kendilerine karşı uygulanan ambargoya karşı alternatif olduğunu söyledi. Tel Koçer Sınır Kapısı'nın ele geçirilmesinin siyasi açıdan da değişimleri beraberinde getireceğini iddia eden PYD Eş Başkanı Salih Müslim, şöyle dedi:

"Batı Kürdistan'ı (Rojava) ambargo altında tutma çabalarına karşı yeni bir alternatif oluştu. Siyaseten yeni bir alternatif açtı. Rojava'yı ambargo altında bulundurmak isteyenlere karşı yeni bir alternatif çıktı. Tel Koçer Sınır Kapısı, ticaret ve insani yardım için de bir alternatif kapıdır."

‘Kürt sorunu çözülmeden demokrasi gelmez’

ABD ve Rusya öncülüğünde Suriye üzerine yapılması planlanan 2'nci Cenevre Konferansı'na ilişkin görüşlerini de anlatan Salih Müslim, tüm çevrelerle geniş bir diplomatik faaliyet içinde olduklarını bildirdi. Müslim, muhataplarına "Eğer Suriye'ye demokrasi getirmek istiyorsanız, Kürt sorunu çözülmeden bu mümkün değil" mesajını verdiklerini söyledi.

Kütler'in bu konferansa kendi iradeleri ile katılmak istediğini ifade eden Müslim, bu iradenin de Kürt Yüksek Konseyi olduğunu vurguladı. Mevcut durumda Suriye'de en örgütlü halkın Kürtler olduğunu, en disiplinli ve örgütlü askeri gücün de YPG olduğunun söyleyen PYD Eşbaşkanı Müslim, "Demokrasiyi isteyen ve onun için mücadele eden YPG'dir" diye konuştu.

‘Türkiye’nin duvarını yıkacağız’

Türkiye tarafından Türkiye-Suriye sınırının bazı bölgelerinde yapılmak istenen duvara da değinen PYD Eşbaşkanı Salih Müslim, "Tüm dünyada utanç duvarları yıkılırken, Türkiye utanç duvarını inşaa etmeye çalışıyor. Bir gün Kürtler de Berlin Duvarı gibi bu duvarı yıkarak, parçalarını anı olarak saklayacaklardır" dedi.