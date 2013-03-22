İsrail'in özrü twitter'ı salladı: Yüce rabbim verdikçe veriyor gibi

İsrail Başbakanı Binyamin Netahyahu, 9 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı Mavi Marmara saldırısı için Türkiye'den özür diledi. Twitter'da da kullanıcılar bu özrü konuşuyor. Radikal gazetesi yazarı Ezgi Başaran "Yüce rabbim verdikçe veriyor gibi bi durum valla..." derken, AKP milletvekili Hakan Şükür, "İsrail özrü ve PKK'nın silah bırakması bugün için güzel gelişmeler temkinli olup bu bahar ortamının devamı için ülke olarak kenetlenmeliyiz" yorumu yaptı.
İşte twitter'da yazılan mesajların bir kısmı:
Aslı Aydıntaşbaş
İsrail'le barışmak, Türkiye'nin Washington'da Suriye konusunda ikna kabiliyetini arttıracaktır.
Aslı Aydıntaşbaş
Müthiş bomba! İsrail-Türkiye uzlaşının ilk somut sonucu: Esad bittin artık!
Tetanoz
Hic kimse sormaz mı Netanyahu'nun özürünü niye ABD yetkilisi açıklıyor diye?
Ezgi Basaran
Yüce rabbim verdikçe veriyor gibi bi durum valla... #israil #özür #newroz #barış
Hakan Şükür
İsrail özrü ve PKK'nın silah bırakması bugün için güzel gelişmeler temkinli olup bu bahar ortamının devamı için ülke olarak kenetlenmeliyiz
Ahmet Hakan
israil özür dilemiş. teşekkürler obama.
Cüneyt Özdemir
Asıl iyi ve büyük haber İsrail'in Gazze'ye ambargoyu kaldırmış olması...
Yetvart Danzikyan
erdoğan'la davutoğlu , birer viski koyarlar bu akşam artık kendilerine madmen stili..
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