İsrail'in özrü twitter'ı salladı: Yüce rabbim verdikçe veriyor gibi

İsrail Başbakanı Binyamin Netahyahu, 9 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı Mavi Marmara saldırısı için Türkiye'den özür diledi. Twitter'da da kullanıcılar bu özrü konuşuyor. Radikal gazetesi yazarı Ezgi Başaran "Yüce rabbim verdikçe veriyor gibi bi durum valla..." derken, AKP milletvekili Hakan Şükür, "İsrail özrü ve PKK'nın silah bırakması bugün için güzel gelişmeler temkinli olup bu bahar ortamının devamı için ülke olarak kenetlenmeliyiz" yorumu yaptı.

İşte twitter'da yazılan mesajların bir kısmı:

Aslı Aydıntaşbaş

İsrail'le barışmak, Türkiye'nin Washington'da Suriye konusunda ikna kabiliyetini arttıracaktır.

Aslı Aydıntaşbaş

Müthiş bomba! İsrail-Türkiye uzlaşının ilk somut sonucu: Esad bittin artık!

Tetanoz

Hic kimse sormaz mı Netanyahu'nun özürünü niye ABD yetkilisi açıklıyor diye?

Ezgi Basaran

Yüce rabbim verdikçe veriyor gibi bi durum valla... #israil #özür #newroz #barış

Hakan Şükür

İsrail özrü ve PKK'nın silah bırakması bugün için güzel gelişmeler temkinli olup bu bahar ortamının devamı için ülke olarak kenetlenmeliyiz

Ahmet Hakan

israil özür dilemiş. teşekkürler obama.

Cüneyt Özdemir

Asıl iyi ve büyük haber İsrail'in Gazze'ye ambargoyu kaldırmış olması...

Yetvart Danzikyan

erdoğan'la davutoğlu , birer viski koyarlar bu akşam artık kendilerine madmen stili..

""israil" "özür" " hakkında Tweetler