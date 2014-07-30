İsrail Şecaiyye'de pazar alanını vurdu; 17 ölü 200 yaralı

İsrail ordusunun, Gazze'nin doğusundaki Şecaiyye Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 17 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 200 kişinin yaralandığı bildirildi. Bombardımanın 4 saatlik ateşkes sırasında gerçekleştiği belirtiliyor.

Geçtiğimiz günlerde yine aynı mahalleye yapılan saldırıda 70 kişi hayatını kaybetmişti. Son kayıplarla birlikte İsrail saldırısında ölen Filistinli sayısı 1298 oldu.

Al Jazeera Türk’te yer alan habere göre, İsrail ordusunun ikinci kez vurduğu Şecaiyye’de en az 17 kişi hayatını kaybetti, 200 kişi yaralandı. Saldırıda Rami Reyyan isimli Filistinli bir gazeteci de öldürüldü. Elektrik ve gıda sıkıntısının yaşandığı Gazze'de insani dram da büyüyor.

Hamas yönetimi katliamla ilgili açıklamasında, “Filistin direnişi karşısında istediği askeri başarıyı yakalayamayan İsrail intikam ve toplu cinayetlere başvuruyor” denildi. Açıklamada, “Bu tip çaresizce eylemler Filistin halkının direnişini ve sabrını kıramayacaktır” ifadesi yer aldı.

Hamas yönetimi, İsrail’in katliamları karşısında sessiz kalan uluslararası toplumu ve zayıflığı gerekçesiyle Arap dünyasını kınadığını ilan etti.

İnsani dram

Elektrik ve gıda sıkıntısının yaşandığı Gazze'de insani dram da büyüyor. Gazze Elektrik İdaresi Başkan yardımcısı Fethi Şeyh Halil, “Gazze’de şu an elektrik yok, İsrail tarafından elektrik gelmiyor, bölgedeki tek santrali de vurdular. Şu anda önemli yerlerde mazotla çalışan jeneratörler kullanılıyor, fakat bu jeneratörler günde 6 ile 8 saat çalışabiliyor. Yakında biriktirilen mazot da tükenecek. Hastaneler ve diğer önemli bölgelerde büyük sıkıntı yaşanıyor” dedi.

İsrail, Türkiye saatiyle 15:00'da başlayan dört saatlik bir ateşkes ilan etti, ancak İsrail'in ateşkesi yoğun bombardıman altında bulunan Beyt Hanun, Şecaiyye ve Han Yunus'ta ise geçerli olmadı.

İsrail'in 7 Temmuz'dan bu yana Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda en az 1298 kişi öldü, 7 bin 200 kişi yaralandı. Ölenlerin neredeyse tamamı sivil.

İsrail, Gazze'ye kara saldırısının ardından işgal ettiği Huza'da sivilleri bombalamaya devam ediyor. İsrail'in ambulansların girişine izin vermediği bölgede çok sayıda insan yardım beklerken ölüler enkaz altında çürümeye terk edildi.

İsrail uçakları Gazze'nin Tuffah Mahallesi'nde bir evi hedef aldı. Evde bulunan aynı aileden üçü çocuk altı Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta El Galban ve Ebu Cazar ailenin evleri bombalandı. Saldırıda beş Filistinli öldürüldü, 15 kişi yaralandı.

İnsansız hava araçları ise Gazze'nin güneyindeki Refah'ta bir grup Filistinli'yi hedef aldı. Saldırıda üç kişi öldü.

Beyt Lahye'deki bombardımanda ise iki Filistinli yaşamını yitirdi.

Vail Dahduh’un Al Jazeera'de yer alan haberine göre, sabah saatlerinden bu yana gerçekleşen saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 71'e ulaştı.

Birleşmiş Milletler okulu da vuruldu

İsrail sabah saatlerinde ise Birleşmiş Milletler'e bağlı bir okulu hedef almıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail topçu birliklerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilerin sığındığı BM'ye bağlı bir okulu vurduğunu ve ilk belirlemelere göre en az 16 kişinin öldürüldüğünü, onlarca kişininse yaralandığını açıkladı.

Çoğu yerde elektriklerin tamamen kesik olduğu ve telefon şebekelerinin bazı yerlerde tamamen çöktüğü için ölü sayısı tam olarak tespit edilemiyor. Sağlık görevlileri peşpeşe gelen cesetleri saymakta zorlanıyor.

BM okulunun içinde yaklaşık 2 bin Filistinli'nin olduğunu ve insanların en azından BM bayrağı taşıdığı için okulun daha güvenli olduğunu düşündükleri için buraya sığındığını belirtiliyor. Görgü tanıklarına göre birkaç top atışının direk olarak insanların sığındığı okuldaki sınıflara atıldı.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun (UNRWA) Gazze'deki sözcüsü Adnan Ebu Hasna, "Gazze'de hiç bir yer güvenli değil. İnsanlar UNRWA'nın okullarına sığındı. İsrail'e defalarca bu okullarla ilgili tüm bilgileri verdik. İsrail'in bu saldırıyı yapmak için hiç bir sebebi yoktur. dedi. Cebaliye'de bir çarşıya yapılan saldırıda ise üç kişi öldü.

Kassam Tugayları'nın buldozer vurdu

Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin Kassam Tugayları ise Han Yunus'un doğusundaki Zanne bölgesinde RPG füzesi kullanarak bir buldozeri imha ettiğini açıkladı.

Kassam Tugayları ayrıca, Han Yunus'un doğusunda İsrail ordusuna ait bir özel timin korunmaya çalıştığı bir binaya saldırdığını ve bu binayı bombaladığını belirtti.

Kassam Tugayları, Mağazi bölgesinde ise İsrail ordusuna bağlı askeri bir gruba altı havan bombasıyla saldırdığını açıkladı.

Ateşkes belirsizliği

İsrail bayramın ikinci gününde saldırılarını aralıksız sürdürürken Filistin Kurtuluş Örgütü, Hamas'ın da dahil olduğu Gazze'deki tüm grupların 24 saatlik ateşkes için hazır olduğunu duyurdu.

AFP haber ajansına göre, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) 24 saatlik ateşkesi sadece Hamas'ın değil Gazze'de faaliyet gösteren tüm grupların kabul ettiğini belirtti. Ancak Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, "Düşmanımız çocuklarımızı ve halkımızı öldürürmeye devam ettiği sürece tek taraflı ateşkes ilan etmeyeceğiz" dedi.

Kerry İsrail'e desteğini sürdürüyor

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ise, Gazze'de herkesin ateşkes istediğini ancak bunun İsrail'in tünelleri ortadan kaldırarak 'kendisini savunma hakkını' engellemeyeceğini söyledi.

Kerry, "İsrail tüneller konusunu halletmelidir. Tüneller İsrail güvenliği için tehdit. İsrail'in kendi güvenliğini koruma hakkı vardır. Ancak şiddet daha çok şiddeti getirecektir ve daha sonra toparlamak zor olacaktır" dedi.

Kerry, "Görevimiz iki tarafı da görüşmeye çağırmak. İsrail ile dostluğumuz onu desteklememizi gerekli kılıyor" ifadelerini kullandı.

En az 52 İsrail askeri öldü

İsrail ordusunun gerçekleştirdiği üç operasyonun sonucunda 10 askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı. Böylece kara saldırılarının başladığı 17 Temmuz'dan bu yana İsrail'in açıkladığı ölen asker sayısı 52 oldu.

Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin Kassam Tugayları'na göre bu sayı 110'un üzerinde.

‘Gazze’yi işgal planı’

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), hazırladığı bir grafikle İsrail’in Gazze’nin yarısını Filistinlilerden boşaltma girişimini ortaya koyuyor.

İsrail’in Filistinlilerin terk etmesini istediği bu alan Gazze topraklarının yüzde 44’ü.

İsrail tampon bölge ilan ettiği bu alana bir yandan bombalar ve füzeler yağdırırken, karadan da askerlerini sokuyor.

360 kilometrekarelik alana sahip olan Gazze Şeridi’nin nüfusu 1.8 milyon. Bu sayı Gazze’yi dünyada nüfus yoğunluğu en fazla olan bölgelerden biri yapıyor.

İsrail bombardımanı ve ablukası altına olan Gazze, Mısır’ın da Refah sınır kapısını kapatması nedeniyle tam anlamıyla bir açıkhava hapishanesine dönüşmüş durumda.