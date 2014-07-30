İsrail BM okulunu vurdu, 20 kişi öldü

İsrail ordusunun, Filistinli sığınmacıların bulunduğu Gazze'deki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) bağlı bir okula düzenlediği saldırıda, ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Gazze'de görevini fiilen sürdüren eski Filistin Hükümeti sağlık bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki UNRWA'ya bağlı bir okula saldırı düzenlediğini belirterek, saldırıda çoğunluğu kadın ve çocuk 20 kişinin hayatını kaybettiğini onlarca kişinin yaralandığını ifade etti.



Görgü şahitleri, hedef alınan okula, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında evleri yıkılan çok sayıda ailenin sığındığını kaydetti. İsrail ordusunun, 24 Temmuz'da UNRWA'ya bağlı başka bir okula düzenlediği saldırıda, 15 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 200 kişi yaralanmıştı.

Saldırıların başladığı 7 Temmuz'dan bu yana İsrail'in hava, kara ve denizden sürdürdüğü saldırılarında 252'si çocuk, 94'ü kadın ve 50'si yaşlı bin 261 kişinin hayatını kaybetti. Ayrıca bin 980'i çocuk, bin 175'i kadın ve 259'u yaşlı 7 bin 130 kişi yaralandı.