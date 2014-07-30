T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsrail BM okulunu vurdu, 20 kişi öldü

İsrail'in 7 Temmuz'dan bu yana bombaladığı Gazze'de 1261 kişinin hayatını kaybetti

30 Temmuz 2014 11:09

İsrail ordusunun, Filistinli sığınmacıların bulunduğu Gazze'deki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) bağlı bir okula düzenlediği saldırıda, ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Gazze'de görevini fiilen sürdüren eski Filistin Hükümeti sağlık bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki UNRWA'ya bağlı bir okula saldırı düzenlediğini belirterek, saldırıda çoğunluğu kadın ve çocuk 20 kişinin hayatını kaybettiğini onlarca kişinin yaralandığını ifade etti.

Görgü şahitleri, hedef alınan okula, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında evleri yıkılan çok sayıda ailenin sığındığını kaydetti. İsrail ordusunun, 24 Temmuz'da UNRWA'ya bağlı başka bir okula düzenlediği saldırıda, 15 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 200 kişi yaralanmıştı.

Saldırıların başladığı 7 Temmuz'dan bu yana İsrail'in hava, kara ve denizden sürdürdüğü saldırılarında 252'si çocuk, 94'ü kadın ve 50'si yaşlı bin 261 kişinin hayatını kaybetti. Ayrıca bin 980'i çocuk, bin 175'i kadın ve 259'u yaşlı 7 bin 130 kişi yaralandı.

ETİKETLER

israilgazzefilistinokulu vurdu20 ölüçocuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24