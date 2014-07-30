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Dünya

İsrail saat 19:00'a kadar ateşkes ilan etti

Ateşkes, ordusunun hali hazırda operasyonlarına devam ettiği bölgelerde geçerli olmayacak

30 Temmuz 2014 19:10

İsrail ordusu, saat 15.00'ten itibaren geçerli olmak üzere dört saatlik kısmi ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

İsrail ordusu tarafındna yapılan açıklamada "Gazze Şeridi'nde geçici ateşkes ilan edilmiştir. Ateşkes bugün 15.00-19.00 saatleri arasında geçerli olacaktır" denildi.

Ancak söz konusu ateşkes, ordusunun hali hazırda operasyonlarına devam ettiği bölgelerde geçerli olmayacak. Bu yüzden İsrail ordusunun açıklamasında "Daha önce boşaltılması istenen bölgelere geri dönülmemeli" denildi.

Birleşmiş Milletler kısa bir süre önce yaptığı açıklamasında Gazze'de 240 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını duyurdu. Ölü sayısı ise neredeyse bin 300'e yaklaştı.

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