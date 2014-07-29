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Dünya

İsrail'in gözü Filistin topraklarında

İsrail'in Gazze şeridinin yarısına yakınını tampon bölge ilan ederek, askerlerini yerleştirmesi Filistin topraklarının varlığını da tehdit ediyor

29 Temmuz 2014 22:37

8 Temmuz’da Gazze’ye havadan ve denizden saldırmaya başlayan, kısa bir süre sonra da kara saldırısına girişen İsrail saldırılarını sürdürürken, Gazze şeridini adeta işgale hazırlanıyor.

Al Jazeera'nin haberine göne, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nin (OCHA) hazırladığı grafik İsrail’in Gazze’nin yarısını Filistinlilerden boşaltma girişimini ortaya koyuyor.

İsrail’in Filistinlilerin terk etmesini istediği bu alan Gazze topraklarının yüzde 44’ü. İsrail tampon bölge ilan ettiği bu alana  bir yandan bombalar ve füzeler yağdırırken, karadan da askerlerini sokuyor.

360 kilometrekarelik alana sahip olan Gazze Şeridi’nin nüfusu 1.8 milyon. Bu sayı Gazze’yi dünyada nüfus yoğunluğu en fazla olan bölge yapıyor.

İsrail bombardımanı ve ablukası altına olan Gazze, Mısır’ın da Refah sınır kapısını kapatması nedeniyle tam anlamıyla bir açıkhava hapishanesine dönüşmüş durumda.

 

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