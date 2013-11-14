İsrail, İran'a baskının artmasını istiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya (5+1) arasında yürütülen, İran'ın nükleer programına yönelik müzakerelere ilişkin, "İran konusunda üçüncü bir olasılık daha var. Yaptırımların oluşturduğu baskıyı sürdürmek" dedi.

Netanyahu, İsrail meclisi Knesset'te yapılan bileşik oturumda, "İran konusunda kötü bir anlaşma ya da savaştan oluşan iki olasılık yok. Bu, doğru değil. Üçüncü bir olasılık daha var. Yaptırımların oluşturduğu baskıyı sürdürmek. Hatta kötü bir anlaşma, istenmeyen ikinci bir sonuca neden olabilir" diye konuştu.

"İran diktasına karşı ne aceleci olmaya ne de ona teslim olmaya gerek var" diyen Netenyahu, İran'ın çok ağır bir ekonomik yaptırımın altında bulunduğunu ve avantajın baskıyı uygulayanların yanında olduğunu belirterek, "Askeri nükleer kapasitesi dağıtılarak, İran ile iyi bir anlaşma yapılabilir.

Cenevre'de tartışılan teklifte bu başarılamadı" değerlendirmesinde bulundu. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, İran ile BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya (5+1) arasında yürütülen İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelere 20 Kasım'da devam edilmesine karar verildiğini bildirmişti.