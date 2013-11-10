İran ile nükleerde yine anlaşma sağlanamadı

İran'la Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 daimi üyesi ve Almanya (5+1) arasında yürütülen İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerde anlaşma sağlanamadı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "İran ulusunun hakları ve ulusal çıkarlarımız, kırmızı çizgimizdir. Uluslararası düzenlemelere bağlı olarak nükleer haklarımız için de bu böyledir.'' dedi. Görüşmelere 20 Kasım'da devam edilecek.

İran'la, BMGK'nın beş daimi üyesi ve Almanya arasında yürütülen ve Tahran'ın nükleer programını sınırlandırması karşılığında yaptırımların hafifletilmesini öngören görüşmelerde uzlaşma sağlanamadı. Avrupa Birliği'nin dış politika sorumlusu Catherine Ashton, İsviçre'nin Cenevre kentinde Perşembe günü başlayan ve Cumartesi geç saatlere kadar devam eden görüşmelerde önemli oranda ilerleme sağlanmasına rağmen görüş ayrılıklarının sürdüğünü söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Ashton, görüşmelere 20 Kasım'da devam edileceğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sonuçtan düş kırıklığına uğramadığını Cenevre ileri müzakereler için bir zemin oluşturulduğunu belirtti.

Ruhani: Nükleer haklarımızdan vazgeçmeyiz

Zarif, tüm tarafların aynı "dalga boyunda" olduğunu ve uzlaşma isteği bulunduğunu kaydetti. Orta Doğu ziyaret programını değiştirerek görüşmelere katılan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de, "Eskisinden daha yakınız" dedi. Bazı Batılı ülkeler, İran'ın uranyum zenginleştirme programının nükleer silah elde etme amaçlı olduğunu öne sürüyor.

İran ise nükleer programının elektrik enerjisi üretme amaçlı olduğunu söylüyor. Görüşmelerde İran'ın nükleer programını genişletmemesi, karşılığında da bu ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımların hafifletilmesi önerisi ele alındı.

'Fransa, İran'a ağır koşullar getirilmesini istedi'

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün yaptığı açıklamada, uranyum zenginleştirme dahil "nükleer haklarından" vazgeçmeyeceğini söyledi.

İsna haber ajansına göre Ruhani, "İran ulusunun hakları ve ulusal çıkarlarımız, kırmızı çizgimizdir. Uluslararası düzenlemelere bağlı olarak nükleer haklarımız için de bu böyledir. Bu İran topraklarında uranyum zenginleştirmeyi de içermektedir." Daha önce Cenevre görüşmesine katılan temsilciler, "iyi ilerleme" sağlandığını söylemişlerdi. Fakat, diplomatik kaynaklar Fransa'nın İran'a daha ağır koşullar getirilmesini istediğini bildirdi.