Netanyahu İran'ı düşünerek geri adım attı

İsrail Bayındırlık Bakanı Uri Ariel'in Batı Şeria'da 20 bin konutluk yeni Yahudi yerleşim birimi inşası kararını açıklamasının ardından, ABD ve Filistin tarafından gelen sert tepkiler, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya geri adım attırdı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden gece yarısı yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun Bayındırlık Bakanı Ariel'i arayarak almış olduğu kararı tekrar gözden geçirmesini istediği belirtildi.

Açıklamada Netanyahu'nun, "Bu adım yerleşmeye katkıda bulunmaz. Aksine, buradaki yerleşimcilere zarar verir. Bu anlamsız bir adımdır” dedi.

İsrail Başbakanı, “İran konusunda uluslararası topluluğu daha iyi bir anlaşma yapmaya ulaştırdığımız şu sıralarda bu eylem, uluslararası toplum tarafından gereksiz bir tepkiye neden olur. Uluslararası toplumun şu anki dikkati, odaklandığı noktadan başka bir yere yönlendirmemeli. Hükümet üyesi olarak eylemleriniz koordineli ve sağduyuya hizmet etmeli" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Bayındırlık Bakanı Uri Ariel'in de Başbakan Netanyahu'ya, henüz resmi aşamada bir karar almadıklarını ve konuyu tekrar değerlendireceklerini belirttiği kaydedildi.