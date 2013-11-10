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Dünya

İngiltere: İran'la anlaşabiliriz

Cenevre'deki müzakereler şimdilik sonuçsuz kalmış görünse de, Hague, 'İran'la nükleer programı konusunda anlaşmaya varılabileceğini' söyledi

10 Kasım 2013 19:55

 

İsviçre'nin Cenevre kentinde, İran 'la BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya (5+1) arasında üç gün boyunca yürütülen İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelere katılan İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, BBC 1'de yayımlanan "Andrew Marr Show"da soruları yanıtladı. 
Cenevre'deki görüşmelerde anlaşmaya varılamasa da önemli bir ilerleme kaydedildiğini dile getiren Hague, bu görüşmelerdeki ivmenin kaybedilmemesi gerektiğini vurguladı. Hague, şöyle konuştu: 
"Gelecek birkaç hafta içerisinde bir anlaşmaya varılıp varılmayacağı sorusuna ilişkin, varılması için iyi bir fırsat var. Anlaşma masada ve bir anlaşmaya varılabilir. Ancak oldukça zor bir müzakere süreci, dolayısıyla tam ne zaman sonuçlanır bu konuda bir şey söyleyemiyorum." 
Hague, "müzakerelerin ilerleyemediğine" ilişkin soruya da İran ile uluslararası toplumun ABD , İngiltere ve Rusya gibi önde gelen ülkeleri arasında "hala bazı eksikler, boşluklar olduğunu" söyleyerek yanıt verdi. 
William Hague, müzakerelerin zorluğunu yineleyerek, "Çok zor bir müzakere süreci ancak uluslararası barış ve güvenlik için gerekli, dolayısıyla bunu sürdürmeliyiz" dedi. 
İngiliz yayın kurumu BBC, Cenevre'de "Uluslararası yaptırımların bazılarının kaldırılması halinde, İran'ın nükleer faaliyetlerini genişletmeyi durdurması" yönünde bir anlaşma üzerinde görüşüldüğünü bildirdi. 
Müzakerelere, 20 Kasım'da devam edilmesi bekleniyor.

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