İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'den Erdoğan'a taziye mektubu

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

İsrail Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rivlin'in mesajında, "Size ve Türk halkına, Atatürk Havalimanı'nda dün akşam gerçekleşen saldırının ardından en içten taziyelerimi ifade etmek için yazıyorum. Bu namert, kanlı saldırı maalesef bizim bölgemizde ve dünyamızda gördüğümüz yakıcı nefretin bir örneğidir" ifadeleri yer aldı.

Rivlin, Türkiye ile İsrail arasında ilişkilerin normalleşmesi için imzalanan anlaşmaya değinerek şunları kaydetti: "Bu fırsatı ilişkilerimizi yenileme imkanını iyi dileklerle karşılamak için kullanıyorum. Çünkü özellikle bizim güçlenen diyaloğumuz, bu tehdide karşı geliştireceğimiz ortak çabalara büyük katkı sağlayacaktır. Çünkü nefret karşısında ortak duruşumuz teröristlere güçlü bir mesaj gönderecektir. İsrail devleti, bu saldırının yaralarını sarmak için her türlü yardıma hazır ve isteklidir. Tüm İsrail halkı adına, hayatını kaybedenlerin ailelerine dualarımızı, yaralananlara da acil şifa dileklerimizi gönderiyoruz."

İsrail'in Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerinin Facebook'taki resmi hesabındansabah saatlerinde bir açıklama yapılmış ve "İsrail, dün İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gercekleşen ve birçok masum insanın hayatını kaybetmesine yol açan çirkin saldırıyı en sert şekilde kınamaktadır. Türk hükümetine, Türk halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletir; yaralananlara acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanılmıştı.

PERES DE KINADI

Jerusalem Post'un haberine göre, İsrail eski Cumhurbaşkanı Şimon Peres saldırıyı kınayarak, kalbinin Türk halkıyla olduğunu söyledi.

Peres'in, "Terör karşısında yılmayanlar şunu bilsinler ki, bu tip saldırıların ağır sonuçları olacak... Dünya liderlerine, teröre karşı tavizsiz bir savaşa katılmak adına ellerini birleştirmeleri için çağrıda bulunuyorum" dediği kaydedilmişti.