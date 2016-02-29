İspanya'ya 6 ayda sadece 18 mülteci yerleşti

İspanya’ya, Suriye, Irak, Eritre ve Afganistanlı mülteciler için hazırlık yapmalarına rağmen altı ayda sadece 18 mültecinin geldiği açıklandı.

DHA’nın haberine göre; Eylül ayında Avrupa Birliği’nin Yunanistan ve İtalya’da bulunan 160 bin sığınmacının üye ülkelere yerleştirilmesi kararı almış olmasına karşın şu ana kadar bunlardan sadece 600 kadarının üye ülkelere yerleştirilebilmiş olmasının sorunun önemli bir parçasını oluşturduğu belirtildi.

Katalonya Sığınmacılar Komisyonu yetkililerinden Pascale Coissard, aylardır gelebilecek Suriye, Irak, Eritre ve Afganistanlı mülteciler için hazırlık yaptıklarını, civar belediyelerde personelin eğitildiğini, tıbbi ve psikolojik yardım hazırlıklarının arttırıldığını belirterek, “Ancak şu ana kadar İspanya’ya sadece 18 sığınmacı geldi” dedi.

“Halk mültecilere kucak açmaya hazır”

Barcelona’nın ilk kadın Belediye Başkanı Ada Colauda, durumun son derece rahatsız edici olduğunu belirterek, kentin teknik ve hizmet anlamında hazırlıklarını aylar öncesinden tamamladığını, halkın da mültecilere kucak açmaya hazır olduğunu söyledi.

Colauda, “Madem ki AB bu konuda harekete geçip etkin olamıyor, biz de Avrupa’da sığınmacı dalgası ile boğuşan Yunanistan’da Atina ve Midilli, İtalya’nın Lampedusa kentleri ile doğrudan işbirliğini yoğunlaştıracağız” dedi.

“Beklemekten usandık”

Barcelona Sığınmacılar Eşgüdüm sorumlusu Ignasi Calbo da Madrid’deki merkezi hükümeti kendilerine hiçbir bilgi aktarmamakla suçlayarak, “Artık beklemekten usandık. Aslında Madrid hükümetinin sorumluluğunda olan sığınmacı kabulünü biz yüklenebiliriz” dedi.

İspanya’nın yeni muhafazakâr hükümeti, AB’nin mülteci kotası uygulama kararı almasından sonra geçen yıl 2 bin 749 olan sığınmacı kabul miktarını bu yıl yükselterek 17 bin 680’e çıkarmıştı.