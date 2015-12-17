İspanya Başbakanı’na yumruk



Olay, İspanya'nın kuzeybatısındaki Pontevedra kentinde meydana geldi. Seçim kampanyası için dün Pontevedra'ya giden Rajoy, partililerle birlikte kent içinde yürüyüş yaptı.

Muhafazakar başbakan, halkla birlikte sohbet edip fotoğraf çektirdiği sırada başbakanın yanında sakince bekleyen ve fotoğraf çeken 17 yaşındaki bir genç beklenmedik bir anda Rajoy'a yumruk attı. Korumalar tarafından dövülen genç, polis tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı.

Muhafazakar Başbakan Rajoy konuyla ilgili olarak Twitter hesabından “İyiyim. Seçim etkinliği için La Coruña'ya gidiyorum“ diye yazdı.