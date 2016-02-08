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Dünya

İspanya'da 'IŞİD hücresi'ne baskın; 7 kişi gözaltında

Gözaltına alınanlardan dördünün Ürdün, Fas ve Suriye kökenli İspanya vatandaşları olduğu belirtiliyor

08 Şubat 2016 11:22

İspanya'da polis, yaptığı baskınlarda, IŞİD ve diğer cihatçı gruplarla ilişkisi olduğu iddia edilen yedi kişiyi gözaltına altı.

Radikal'de yer alan habere göre; polis baskınları Valencia ve Alicante kentleri ile Kuzey Afrika'da İspanya'ya bağlı özerk bir kent olan Ceuta'da yapıldı.

Emniyet yetkilileri, bu kişilerin Irak ve Suriye'deki 'terörist' faaliyetler için lojistik destek sunduklarını söyledi. Polis ayrıca, IŞİD'in, baskınlarda hedef alındığı belirtilen hücrenin liderinden, Irak ve Suriye'deki militanlar için "kadın temin etmesini" istediğini açıkladı.

Gözaltına alınanlardan dördünün Ürdün, Fas ve Suriye kökenli İspanya vatandaşları olduğu belirtiliyor. Diğer iki kişininse Suriye ve Fas vatandaşları olduğu aktarılıyor.

Yetkililer yedinci şüpheli hakkında ayrıntılı bilgi vermedi. İspanya'da 2014 yılında başlayan IŞİD'le ilgili soruşturma devam ediyor.

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