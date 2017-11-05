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Dünya

İspanya'nın yakalama kararı çıkarttığı Katalan lider Puigdemont teslim oldu

Katalonya Başkanı Carles Buigdemont, Belçika polisine teslim oldu

05 Kasım 2017 18:57

İspanya'nın hakkında uluslararası yakalama kararı çıkardığı eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Buigdemont, Belçika polisine teslim oldu.

Belçika devlet televizyon kanalı VRT NWS, Puigdemont ve beraberindeki bakanlar Maria Aleu Serret, Antoni Oliveres Comin, Lluis Gordi Puig ve Clara Obiols'un Belçika polisine teslim olduğunu duyurdu.

İspanya Ulusal Mahkemesi, Katalonya Özerk Yönetimi'nin tek taraflı bağımsızlık ilanındaki rolleri nedeniyle "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmakla" suçlanan Puigdemont ve 4 bakan hakkında Avrupa çapında tutuklama kararını resmi olarak Belçika Federal Savcılığı'na iletmişti. 

Katalan lider, dün Belçika mahkemeleriyle işbirliğine hazır olduğunu söylemişti. Puigdemont’un avukatı da korumaya alınan müvekkilinin yerinin zaten polislerce bilindiğini ifade etmişti.

Katalonya parlamentosunun 27 Ekim'de tek taraflı bağımsızlık ilan etmesinin ardından Madrid hükümeti bölge yönetimini feshetmiş ve 21 Aralık'ta erken bölgesel seçime gidilmesine karar vermişti.

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