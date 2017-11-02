İspanya, Katalan lider Puigdemont için AB çapında tutuklama emri istedi

İspanya, Katalonya Özerk Yönetimi Başkanlığı görevinden alındıktan sonra ülkeye dönmeyen Carles Puigdemont ve diğer dört Katalan lider için Avrupa çapında tutuklama emri çıkarılmasını istedi. Talep, Avrupa Birliği üyesi 28 ülkeyi kapsıyor.

Beş Katalan siyasetçi bugün Madrid'deki duruşmaya katılmamışlardı. Puigdemont, İspanya'ya dönmesi durumunda adil yargılanma garantisinin olmadığını söylemişti. Puigdemont'un avukatı da, Katalan liderin mahkemeye gelmesi için "ortamın uygun olmadığını" söyledi.

İspanya basınında beş kişiden bazılarının video bağlantısı yoluyla ifade vermek istediğine yönelik haberler yer alırken, Puigdemont'un avukatı Reuters haber ajansına müvekkilinin İspanyol ve Belçikalı yetkililerle işbirliği yapmak istediğini söyledi.

Mahkemede ne yaşandı?

Öte yandan İspanyol savcılar Yüksek Mahkeme'den, görevlerine son verilen Katalonya Özerk Bölgesi hükümetinin ifade vermeye gelen dokuz üyesinden sekizinin, tartışmalı bağımsızlık referandumundaki rolleri nedeniyle tutuklanmalarını talep etti.

Bu kişiler arasında eski Katalonya Başkan Yardımcısı Vekili Oriol Junqueras, İçişleri Bakanı Joaquim Forn, Dışişleri Bakanı Raül Romeva ve Adalet Bakanı Carles Mundo da bulunuyor.

Dokuzuncu kişi olan Eski Katalonya Ticaret Bakanı Santi Vila için ise 50 bin euro kefalet bedeli belirlendi. Vila, Katalonya Parlamentosu'nda bağımsızlık oylaması öncesi istifa etmişti.

Dosyalarına bakan yargıç, soruşturma boyunca hapsedilip hapsedilmemelerine karar verecek. Soruşturmanın sonunda dava açılması da yargıcın karar vereceği bir konu.

6.2 milyon Euro para cezası

Mahkeme liderlere, "verdikleri zarar" karşılığında 6,2 milyon Euro ödemek için 3 gün tanıdı.

İspanya'da Yüksek Mahkeme'de ifade veren dokuz Katalan yetkili isyan, ayaklanmaya teşvik ve kamu kaynaklarının kötüye kullanımıyla suçlanıyordu.