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Dünya

İspanya, Katalonya kurumlarına kayyım atamaya hazırlanıyor

İspanya hükümetinin Katalonya'daki kurumlarda görev yapacak isimleri bugün ataması bekleniyor

30 Ekim 2017 15:31

İspanya merkezi hükümeti, geçen hafta bağımsızlık ilan eden Katalonya'nın özerkliğini elinden almasının ardından kamu kuruluşlarının idaresini devralma hazırlıklarına başladı.

Cuma günü (27 Ekim 2017) Madrid yönetimi Katalonya'nın artık özerk bir bölge olmadığını ilan etmiş, Katalan lider Carles Puigdemont'u da görevden aldığını duyurmuştu.

Katalonya bölgesel idaresinin kontrolündeki yaklaşık 150 kurum ve kuruluşun yönetiminin kayyım atamalarıyla Madrid'e bağlanması bekleniyor.

Görevden alınan Katalan lider Puigdemont ve diğer üst düzey Katalan yetkililer, hakkında ise suç duyurusunda bulunulması ve gözaltına alınmaları olasılığı var. Böyle bir gelişmenin Katalonya'da büyük protestolara yol açabileceği ifade ediliyor.

Bundan sonra ne olacak?

İspanya hükümetinin Katalonya'daki kurumlarda görev yapacak isimleri bugün ataması bekleniyor.

Ancak Puigdemont ve başkan yardımcısı Oriol Junqueras, Madrid'den yapılacak atamaları tanımayacaklarını, kendilerini sadece Katalan halkının görevden alabileceğini söylüyor.

Katalonya'nın yerel polis gücü Mossos, yerel hükümet sarayı önüne ve bölgedeki meydana ilave güvenlik güçleri yerleştirmiş durumda. Mossos emniyet müdürü de geçtiğimiz hafta Madrid tarafından görevden alınmıştı.

İspanya Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis, "İlgili yetkililerden profesyonelce davranmalarını bekliyoruz" dedi.

İspanya Başsavcısı da ülkenin yasalarını çiğnediği düşünülen Katalan yetkililer hakkında iddianamelerin hazırlandığını belirtiyor.

1 Ekim'de Katalonya'da düzenlenen bağımsızlık referandumunda bağımsızlığa destek yüzde 97,2 olmuş ancak referanduma katılım oranı yüzde 43'te kalmıştı. Madrid, referandumun yasa dışı olduğunu söyleyerek sonuçların tanınmayacağını ilan etti.

Başbakan Mariano Rajoy hükümeti görevden alınan Katalonya yerel yönetiminin yerine geçecek idarenin belirlenmesi için, 21 Aralık'ta seçime gidilmesine karar verdi. Puigdemont'un tutuklanmadığı sürece seçimlerde aday olmasının önünde herhangi bir engel bulunmuyor.

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