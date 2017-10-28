Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı: İspanya merkezi hükümetinin aldığı kararları tanımıyoruz

Bağımsızlık ilanı sonrası görevine son verilen Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, İspanya merkezi hükümetinin aldığı kararları tanımadıklarını, özgür bir ülke için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Puigdemont, tüm Katalanlardan İspanya'nın bölgeyi doğrudan yönetme kararına barışçıl bir şekilde karşı durmalarını istedi.

İspanyol hükümeti tarafından görevden alınan Katalonya Başkanı Carles Puigdemont, kararın ardından açıklama yaptı.

Puigdemont, merkezi hükümete bölgeye doğrudan müdahale hakkı veren anayasanın 155. maddesinin işleme konulmasının, Katalanların iradesine bir saldırı ve demokrasiye aykırı olduğunu ifade etti.

Merkezi hükümetin aldığı kararları tanımadıklarını açıklayan Puigdemont, Katalanların, "yeni cumhuriyetlerini" sorumluluk içinde savunmaya devam etmesini istedi.

Katalanlara tepkilerini şiddete başvurmadan, demokratik yollardan göstermeye çağıran Puigdemont, "Özgür bir ülke inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

İspanya Senatosu dün yapılan oylamada hükümetin Katalonya'yı doğrudan yönetme kararını onaylamış, ardından Katalan yöneticiler ve polis müdürleri görevden alınmıştı.

Ne olmuştu?

21 Ekim’de bağımsızlık referandumu gerçekleştiren Katalonya Özerk Yönetimi’nin dün tek taraflı bağımsızlık ilan etmesinin ardından, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalan yönetimini görevden aldıklarını ve Katalonya'nın bağımsızlık ilanının 'yasa dışı' ilan edilmesine çalışacaklarını açıklamıştı.

Rajoy, özerkliğe son vermediklerini, Katalonya'da erken seçimlerin ise 21 Aralık'ta düzenleneceğini aktardı.

Öte yandan, İspanya, özerk bir bölgenin yönetimini merkezi hükümete devreden anayasanın 155'inci maddesini işlemeye koyarak Katalonya üzerindeki acil durum önlemlerini devreye soktu.

Gece yarısı yayımlanan hükümet bildirisinde Başbakan Mariano Rajoy'un yardımcısı Soraya Sáenz de Santamaría, Katalonya özerk yönetiminden sorumlu tutuldu.