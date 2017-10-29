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Spor

Real Madrid'e Katalonya'da geçit yok

Son şampiyon Real Madrid, Girona’ya 4 dakikada mağlup oldu

29 Ekim 2017 23:15

La Liga'nın 10. haftasında Girona'ya konuk olan Real Madrid öne geçtiği karşılaşmada sahadan 2-1 mağlup ayrıldı ve lider Barcelona'nın 8 puan gerisine düştü.

Katalonya bölgesinde yer alan Girona'daki Municipal de Montilivi'de siyasi atmosfer sebebiyle gergin bir ortamda oynanan maçta Real Madrid 12. dakikada Isco ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstünlükle kapattı.

İkinci yarının başında Raphael Varane'nın sakatlığı sebeiyle yerini Nacho'ya bırakmasının ardından savunmada açıklar veren Zidane'ın öğrencileri, 54. dakikada Christian Stuani'nin golüne engel olamadı. Beraberlik golünden yalnızca 4 dakika sonra Portu ile Real Madrid filelerini bir kez daha havalandıran Girona 2-1 öne geçti ve karşılaşmayı bu skorla kazandı.

Bu sezonki ikinci yenilgisini alan Real Madrid 20 puanda kalırken, üst üste ikinci kez kazanan Girona 12 puana yükseldi.

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