İspanya'nın bütünlüğü için yürüdüler: Yüzde 38 Katalonya değildir

İspanya’da Madrid hükümetinin Katalonya Bölgesi’nin özerkliğini askıya almasının iki gün ardından dün (29 Ekim 2017) "Sociedad Civil Catalana" adlı sivil toplum örgütünün çağrısıyla onbinlerce bağımsızlık karşıtı gösterici yürüyüş yaptı.

Merkezi hükümetin Katalonya Meclisi'ni feshedip 21 Aralık'ta seçim kararını almasının ardından Barcelona'da İspanya yanlıları, İspanyol bayraklarıyla Gracia Caddesi'nde "Yüzde 38 Katalonya değildir", "Biz tek ülkeyiz, birlikte güçlüyüz", "Yaşasın İspanya", "Ben İspanyolum" ve "Barcelona İspanya'ya aittir" pankartlarıyla yürüdü.

Protestocular İspanya hükümetinin görevden aldığı Katalonya lideri Carles Puigdemont'un da tutuklanmasını talep etti. Gösterilere Katalonya'da ana muhalefette olan Ciudadanos partisinin lideri Ines Arrimadas da katıldı ve bölgede "sağduyu ve demokrasinin" yeniden sağlanması için çağrı yaptı.

Sivil toplum örgütü, yayınladığı mesajda birlikten ve ayrılıktan yana olan gruplar arasında uzlaşma sağlanması için çaba sarf edecekleri ve ülkenin kuzey doğusundaki bölgede gelecekte sükûnet ve huzurun hüküm sürmesi için çalışacaklarını kaydetti.

"Sociedad Civil Catalana" adlı sivil toplum örgütünün sözcüsü protesto gösterisine yaklaşık yüz milyon yüz bin kişi katıldığını kaydederken, polis katılımcı sayısını yaklaşık 300 bin olarak açıkladı.

Madrid, bölgesel hükümetin yetkilerini feshettiği Katalonya'da, yönetim sorumluluğunu cumartesi günü İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria'ya vermişti. Katalonya Emniyet Müdürü Josep Lluis Trapero da görevden alınmıştı.

İspanya Senatosu'nda anayasanın 155'inci maddesiyle ilgili cuma günü yapılan oylamada Katalonya'nın özerkliğinin feshedilmesi 47'ye karşı 214 evet oyuyla kabul edilmişti. 155'inci madde, Katalonya'nın 3 Ekim'de tek taraflı bağımsızlık referandumuna gitmesinin ardından gündeme gelmişti.

Anayasanın söz konusu maddesi, ayrılıkçı eylemlerde bulunan bölgelerin özerkliklerinin iptal edilmesine olanak sağlıyor. Madde uyarınca Madrid yönetiminin Katalan polisi, yönetimi ve kamu yayıncılık kuruluşlarının da kontrolünü devralma yetkisi bulunuyor